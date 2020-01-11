8 годин знадобилося президенту Володимиру Зеленському і його гуру комунікацій, аби хоч якось відреагувати на заяви США і Канади, що літак МАУ був збитий російською ракетою на озброєнні Ірану.

При чому відреагувати так, щоб ні вашим, ні нашим. Якщо згадати, що посольство України в Ірані взагалі, не розібравшись у ситуації, публічно списувало трагедію на технічну несправність новенького "Боїнга", а потім спішно підтирало офіційний Twitter, то маємо невтішну ситуацію. Українська компанія перевізник цілу добу сама захищала себе і громадян України, які обслуговували трагічний рейс, пише Марина Данилюк для Еспресо.

По суті в умовах екстремальної ситуації держава погоджується на нав’язаний Росією концепт "Україна — failed state".

В момент, коли країна плакала разом із родичами екіпажу тегеранського рейсу, президент дуже довго повертався із напівприватного турне до Оману, а його головний спецслужбіст розвідував хіба модні лижні траси в Куршавелі.

В мить, коли проти України зненацька відкрився іще один інформаційний фронт, вищі посадові особи показали настільки вони незграбні та непрофесійні, аби обороняти нашу країну.

Незграбні навіть до того, щоби повісити жалобну стрічку у Facebook або без помилок написати "Канада", якщо висловлюєш співчуття родинам загиблих канадійців.

Влада виявилась настільки переляканою сказати чи запитати щось в Ірану, що на руку нам зіграло хіба те, що світові лідери дали рішучу відсіч агресивному іранському уряду і підтвердили свої слова відео, де літак МАУ збиває ракетою ВПС Ірану.

Утім, ранок 10 січня показав, що навіть таке сприятливе інформаційне і політичне тло український уряд неспроможний використати, щоб захистити себе, компанію-перевізника і українських громадян, які регулярно користуються літаками і перетинають території, де є російський інтерес. Мабуть, тому, що сценаристи 95 Кварталу вміють сміятися над хтивою тещею і згорілою хатою Гонтарєвої, а коли уже смажений півень у п’яту точку клюне — гумористичні сценарії не допомагають. Не спрацьовують тільники безродних десантників і меми про сватів.

У новорічному ролику Зеленський театрально переконував як йому важливі людські життя, і що нема різниці між айтішниками і будівельниками Заходу і Сходу. Так от, довге мовчання і відмазки в стилі "ні вашим, ні нашим" найкраще демонструють про пріорітет людських життів в розумінні президентських піарників.

Загиблий екіпаж представляв усю Україну в мініатюрі: Луганськ і Волинь, Херсонщину і Чернігівщину, Боярку і Київ. Це були успішні, красиві, освічені люди.

Однак свідома утеча Володимира Зеленського і його речниці Юлії Мендель від коментування міжнародного скандалу, трагедії, в якій не бажаючи того опинилась і Україна — свідчать про справжню комунікацію між ОПУ і суспільством. Вони хочуть, щоб їм не ставили незручних питань. Вони хочуть селфі з бургерами і нових рекордів замість конкретних відповідей.

Однак, це історія не про Зеленського і не про Мендель, яку ще після нападу на журналіста "Радіо Свобода" варто було звільнити і поміняти на когось притомнішого. Це вирок усій системі, де ніхто нічого не вміє, але хоче керувати, впливати і бути великим цабе.

Коли літак опиняється в зоні турбулентності — його врятують злагоджені дії командира повітряного судна, екіпажу і пасажирів. Ми ж переживаємо турбулентність, коли в кабіні пілотів перебуває бозна-хто, і справа виживання залежить хіба від настрою Господа Бога.

Цікаво, що навіть щоденні скандали в комунікації не вчать ані Зеленського, ані його близьких соратників розібратися в труднощах комунікації. Ось, на сайті пошуку роботи в ОПУ шукають експерта з комунікацій — можна лише здогадуватись, кого іще понабирають із вулиці і що ці люди помагатимуть в фейсбуках і твітерах у посиленому складі.

Підсумовуючи історію про мовчання ягнят на найвищих державних посадах можна сказати лиш одне. Добре, що у світі є такі держави як США, Канада і Великобританія. Завдяки їм маємо право на існування і ми — держава третього світу, де чиновники переймаються лише різдвяними канікулами, а комунікаціями займаються люди, які нездатні навести порядок навіть у приватному Instagram, де навіть сукні і коти уже спричиняли скандали і підозри в профнепридатності.

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