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Українку оштрафували за фейк про "американську смертельну вакцину" від COVID-19

Борис Бондар
Борис Бондар
Суспільство
4,2 т.
Українку оштрафували за репост фейку про COVID-19

Українку оштрафували за репост фейку про COVID-19. clipchamp.com

На Прикарпатті суд оштрафував жінку за публікацію в Facebook неправдивої інформації про вакцину від коронавірусу.

Відповідна постанова Яремчанського міського суду опублікована в Єдиному реєстрі судових рішень у вівторок, 8 вересня. Жінка визнала свою провину і повністю розкаялася.

На своїй сторінці в Facebook жінка поділилася публікацією одного з сайтів, яка називалася "Американська вакцина від COVID-19 вбила п'ятьох людей". У публікації повідомлялася фейкова інформація з посиланням на представника так званої пресслужби "народної міліції Луганської області".

"Інформація була фейковою, але викликала поширення неправдивих чуток, які могли викликати паніку серед населення", – сказано у вироку.

Жінка попросила не карати її сильно. У зв'язку з цим суд призначив їй 170 грн штрафу і зобов'язав сплатити на користь держави судовий збір в сумі 420 грн.

Українку оштрафували за репост фейку.

Українку оштрафували за репост фейку. Єдиний реєстр судових рішень

Як писав OBOZREVATEL, поліція притягла до адміністративної відповідальності мешканку Нікополя за поширення неправдивої інформації про карантин в Україні через загрозу коронавірусу.

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УкраїнаКоронавірусфейки
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