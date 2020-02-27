Українка з Китаю звернулася до Зеленського та попросилася додому

Скрипалька Іванна Ворошілюк, яка два роки працює в філармонійному оркестрі Куньмина (Китай), звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням евакуювати її та інших українців з охопленого коронавірусом COVID-19 Китаю.

За словами дівчини, громадянам України, які залишилися в країні, більше не пропонували повернення на батьківщину. Відео зі зверненням з'явилося на каналі журналіста Андрія Павловського в YouTube.

"Шановний Володимир Зеленський, ми дуже хотіли б повернутися додому. Не дивлячись на те, що перший літак вже вилетів, ми з нетерпінням чекаємо на вашу допомогу", – сказала вона.

Іванна Ворошілюк звернулася до Зеленському Скріншот

Українка додала, що в перший раз не змогла покинути Китай через температуру в 37,5 градусів. Вона залишається підвищеною і зараз, проте причину встановити не можуть.

За її словами, українці лише з часом змогли оцінити масштаби небезпеки.

У той же час в РНБО повідомив, що жоден з 89 евакуйованих, які знаходяться на обсервації в Нових Санжарах, не хворий коронавірус. Наступний раз людей перевірять 1 березня. Якщо тести будуть негативними, термін обсервації не триватиме більше 14 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українець Святослав Гарасюк, якого не евакуювали з китайського Ухань через підвищену температуру, звернувся до президента України Володимиру Зеленському та міністру закордонних справ Вадиму Пристайко.

Чоловік попросив, щоб його евакуювали на батьківщину з епіцентру поширення коронавируса.

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