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Україні загрожують лісові пожежі: де найнебезпечніше

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У неділю і понеділок, 27-28 травня на території України, крім високогірній частині Карпат, переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Крім того, 27-28 травня на території Київської області, в районі Чорнобиля, Тетерева, Баришівки, Миронівки і Борисполя надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки, на решті території області висока (4 класу) рівень пожежної небезпеки.

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В цей же період в Києві очікується високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, в Запорізькій області почалися лісові пожежі ще на початку травня.

Место
Україна
Объекты
ГосЧСУкргідрометцентр
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