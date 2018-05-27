Україні загрожують лісові пожежі: де найнебезпечніше

У неділю і понеділок, 27-28 травня на території України, крім високогірній частині Карпат, переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Крім того, 27-28 травня на території Київської області, в районі Чорнобиля, Тетерева, Баришівки, Миронівки і Борисполя надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки, на решті території області висока (4 класу) рівень пожежної небезпеки.

В цей же період в Києві очікується високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, в Запорізькій області почалися лісові пожежі ще на початку травня.