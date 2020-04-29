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29 квітня • оновлено в 10:17
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Україні загрожує спалах туберкульозу: очільник МОЗ уточнив терміни

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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що наслідком так званої оптимізації в сфері медицини, яка передбачена другим етапом реформи, може стати спалах туберкульозу в країні.

Він закликав називати речі своїми іменами на брифінгу в середу, 29 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Це не оптимізація, а банальне скорочення. Наслідки будуть такі, якщо ми зараз не зупинимо цей процес: як мінімум, ми отримаємо через 2-3 роки зростання захворюваності на туберкульоз на 30%. Збільшиться і відсоток смертей через скорочення медпрацівників, мова йде про тисячі медиків", – заявив Степанов.

Україні загрожує спалах туберкульозу

Україні загрожує спалах туберкульозу

inbusiness.kz

Він підкреслив, що не готовий миритися з цим, і пообіцяв вже найближчими днями знайти рішення, як будуть фінансуватися протитуберкульозні диспансери. Зараз же, за словами міністра, ситуація критична – багатьом установам бракує до 80% необхідних коштів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше інфекціоністи попередили, що вже до кінця року Україна може зіткнутися з новою загрозою – спалахами кору, коклюшу та інших хвороб, від яких необхідно робити щеплення.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Лепрзорий, мля...)))
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Тарас Понадусеров
Тарас Понадусеров
Европе с Россией нужно туберкулезию засыпать хлоркой с двух сторон. Иначе Visлоyxи разнесут все по соседям.
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