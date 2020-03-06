Україні загрожує посуха: з'явився спекотний прогноз погоди на весну-2020

Спекотна погода в Україні, яка очікується навесні 2020 року, може призвести до подальшої серйозної посухи.

Такий прогноз дали синоптики AccuWeather. Відзначається, що найбільше постраждає Східна Європа. "Тепло буде надходити протягом усього сезону з Польщі в країни Балтії, Білорусь і Україну", – йдеться в прогнозі.

Погода в Україні Ілюстрація

Відзначається, що в Україні у травні протягом декількох днів температура буде триматися на рівні +27 і вище.

Така ж ситуація буде в Литві, Латвії та Естонії.

"Після м'якої і сухішої, ніж зазвичай, зими ці райони будуть у зоні ризику виникнення посухи протягом сезону", – прогнозують синоптики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що середня місячна температура в березні-2020 очікується на рівні від +1 до +7 градусів.

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