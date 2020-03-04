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4 березня • оновлено в 11:39
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Україні загрожує лавинна небезпека: названі регіони підвищеного ризику

1.1т
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У середу, 4 березня, у високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської очікується погіршення погодних умов і значна сніголавинна небезпека.

Про це попередили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, 4 березня на Закарпатті та в Карпатах значний дощ, у горах із мокрим снігом (1 рівень небезпеки, жовтий)", – сказано в повідомленні.

Україні загрожує лавинна небезпека

Україні загрожує лавинна небезпека

DW

Сніголавинній же небезпеці в горах Закарпатської та Івано-Франківської областей присвоїли високий (3-й) рівень небезпеки. Очікуються снігопади і хуртовини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в цілому по Україні 4 березня очікується суха весняна погода, стовпчики термометрів піднімуться в окремих регіонах до +19 градусів.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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