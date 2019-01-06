Україні вручили Томос в Стамбулі: фото історичного моменту

У неділю, 6 січня, текст-оригінал Томосу про надання автокефалії Православної церкви України вручили предстоятелю Православної церкви України Митрополиту Київському Епифанию.
Україна отримала його після Божественної літургії, яка проходила в Стамбулі.
Твіттер Петра Порошенко
Твіттер Петра Порошенко
Скріншот з відео
Скріншот з відео
Скріншот з відео
Скріншот з відео
Скріншот з відео
Скріншот з відео
Скріншот з відео
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Вселенський патріарх Варфоломій в суботу, 5 січня, підписав Томос про надання автокефалії Православної церкви України.
Він привітав українців з настанням історичної події і зазначив, що до цього дня Україна і її правителі йшли багато століть, починаючи від князя Володимира і княгині Ольги.
Пізніше в мережі опублікували переклад тексту Томосу.
У Російській православній церкві гнівно відреагували на надання Православної церкви України Томосу Вселенським патріархом Варфоломієм. Зокрема, голова синодального відділу Московського патріархату із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда назвав цей історичний документ "простий папером".