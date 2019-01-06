МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Україні вручили Томос в Стамбулі: фото історичного моменту

14.7тЧитати матеріал російською

У неділю, 6 січня, текст-оригінал Томосу про надання автокефалії Православної церкви України вручили предстоятелю Православної церкви України Митрополиту Київському Епифанию.

Україна отримала його після Божественної літургії, яка проходила в Стамбулі.

Україні вручили Томос в Стамбулі: фото історичного моменту

Твіттер Петра Порошенко

Україні вручили Томос в Стамбулі: фото історичного моменту

Твіттер Петра Порошенко

Україні вручили Томос в Стамбулі: фото історичного моменту

Скріншот з відео

Україні вручили Томос в Стамбулі: фото історичного моменту

Скріншот з відео

Україні вручили Томос в Стамбулі: фото історичного моменту

Скріншот з відео

Україні вручили Томос в Стамбулі: фото історичного моменту

Скріншот з відео

Україні вручили Томос в Стамбулі: фото історичного моменту

Скріншот з відео

Україні вручили Томос в Стамбулі: фото історичного моменту

Скріншот з відео

Україні вручили Томос в Стамбулі: фото історичного моменту

Скріншот з відео

Новини
''Кара Божа'': людина Путіна присоромила Росію через Томос
Україні вручили Томос в Стамбулі: фото історичного моменту
Україні вручили Томос в Стамбулі: фото історичного моменту

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Вселенський патріарх Варфоломій в суботу, 5 січня, підписав Томос про надання автокефалії Православної церкви України.

  • Він привітав українців з настанням історичної події і зазначив, що до цього дня Україна і її правителі йшли багато століть, починаючи від князя Володимира і княгині Ольги.

  • Пізніше в мережі опублікували переклад тексту Томосу.

  • У Російській православній церкві гнівно відреагували на надання Православної церкви України Томосу Вселенським патріархом Варфоломієм. Зокрема, голова синодального відділу Московського патріархату із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда назвав цей історичний документ "простий папером".

Поділитися у Facebook
13
Коментарі
12
4
Смішно
32
Цікаво
2
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
😱 ВатоПравославная Секта тоже оказывается имеет Томос: https://enigma.ua/articles/tomos_dlya_russkoy_pravoslavnoy_tserkvi_nashelsya
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Теперь в (на) украине есть автофекальная секта стамбульского патриархата! Скакуны, славьте стамбульского папу в низком поклоне!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Русь сегодня празднует возвращения домой томоса, нашего статуса в православном мире, который дикари похитили 300 лет назад. Думали стырят нашу историю, и автоматом станут вуликой страной, но не нут то было! Правда всегда всплывает наружу, даже если для этого нужны столетия!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Наші блоги