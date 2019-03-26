Україні напророкували аномальну зміну клімату: чого чекати

За даними кліматологів, через аномальну зміну клімату в Україні літо 2019 року буде на місяць коротшим.

Як сказано в сюжеті ТСН, глобальне потепління спровокує раннє похолодання, і осінь прийде в країну вже в серпні — з дощами і пониженням температури.

"Літо порівняно з попередніми роками, попереднього століття, стислося. Воно стало не таким довгим, як три місяці, а триває десь два місяці", — зазначила завідуюча відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Вазіра Мартазінова.

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Зміни клімату видно також на мутації рослин. Так, вчений Віктор Мельник зазначає, що плющ звичайний, який зазвичай стелився по землі, поповз вгору по стовбурах дерев.

Там рослина переродилася, змінила форму листя, почала цвісти білим цвітом і плодоносити темними китицями. Такі ознаки характерні для плюща середземноморського, який росте, зокрема, в Іспанії, Франції та Грузії.

"Нічим іншим, як глобальним потеплінням, це не поясниш", — підкреслює Мельник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, весна в Україні буде помітно теплішою, ніж зазвичай, проте квітень розпочнеться з похолодання.

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