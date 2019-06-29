"Показав силу народу": Порошенко вшанував пам'ять Героя України Василя Сліпака

На Личаківському кладовищі Львіву 29 червня вшанували пам'ять загиблого воїна, оперного співака Василя Сліпака.

Герой України загинув рівно три роки тому, нагадав на своїй сторінці у Фейсбук п’ятий президент України Петро Порошенко, який також взяв участь у пам’ятних заходах.

На Личаківському кладовищі у Львові пом’янули Василя Сліпака Facebook Петра Порошенка

"Рівно три роки тому загинув Василь Сліпак. Сьогодні ми з Мариною та батьками Василя - Надією Василівною та Ярославом Володимировичем - на Личаківському цвинтарі біля могили їх сина. Ми поминаємо не просто Героя України, символа нації, ми поминаємо українця, який продемонстрував, який сильний український народ", - зазначив Порошенко.

За словами лідера партії "Європейська солідарність" українці не мають права зрадити Україну, за яку Сліпак віддав життя.

На Личаківському кладовищі у Львові пом’янули Василя Сліпака Facebook Петра Порошенка

"Стоячи перед могилою Василя, ми обіцяємо, що зробимо все, щоб Україна була незалежною, європейською державою. Такою, про яку мріяв Василь, за майбутнє якої віддав життя. Низький уклін батькам Василя Сліпака, за те, що виховали великого сина свого народу, на прикладі якого виховуватимуться покоління українців. Молимося за спокій його душі. Царство Небесне та світла пам’ять", - підкреслив Порошенко.

На Личаківському кладовищі у Львові пом’янули Василя Сліпака Facebook Петра Порошенка

Нагадаємо, Василь Сліпак перед початком війни на Донбасі працював солістом Паризької національної опери. Він був активним учасником Помаранчевої революції, з початком Революції Гідності очолив волонтерський рух і координував у Франції громадські акції, спрямовані на підтримку України. З 2015 року воював на Донбасі. Воїн був убитий ворожим снайпером вранці 29 червня 2016 року поблизу Луганського Бахмутського району Донецької області.

Depo.ua

20 лютого 2017 року тодішній президент Петро Порошенко присвоїв Василю Сліпаку звання Герой України – посмертно.

12 грудня 2018 року стало відомо про те, що українським військовим вдалося ліквідувати вбивцю Сліпака – терориста "ДНР" Дениса Єфременка ("Морячок"). Згодом терористи спробували спростувати цю інформацію.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!