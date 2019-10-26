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26 жовтня • оновлено в 20:16
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"Україна знову буде єдиною!" Зеленський зробив гучну заяву після візиту на Донбас. Фотозвіт

5.8т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський підвів підсумки дводенного візиту в прифронтовій селище Золоте.

У своєму телеграм-каналі глава держави розповів, що встиг поспілкуватися з учителями та лікарями, які, незважаючи на складні умови, продовжують робити свою роботу.

"Говорили про побут на лінії розмежування, про соціальні потреби, а також про можливе розведенні військ. Зрозумів одне - всі хочуть миру. Всі готові до розведення", - повідомив Зеленський.

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Володимир Зеленський відвідав Золоте

Володимир Зеленський відвідав Золоте

Прес-служба президента

Володимир Зеленський відвідав Золоте

Володимир Зеленський відвідав Золоте

Прес-служба президента

Володимир Зеленський відвідав Золоте

Володимир Зеленський відвідав Золоте

Прес-служба президента

Також від місцевих жителів він дізнався, що на околиці селища в приватному будинку оселилася група озброєних людей. З ними Зеленський напередодні провів жорстку розмову, що викликала ажіотаж серед українців.

"Жителі Золотого не на жарт стурбовані, хто це такі. Вирішив поспілкуватися з ними сам. Деякі розмови виявилися емоційними. Однак готовий і далі говорити і шукати порозуміння. Але одними розмовами війни не закінчити. Мені важливо було почути українців, які очікують миру. Це для мене головне", - сказав президент.

"Ми повинні шукати шляхи і працювати для завершення війни. І не за всяку ціну - підкреслюю це. Капітуляції не буде в будь-якому випадку. Це я кажу як президент і Верховний Головнокомандувач. Упевнений, у нас все вийде і Україна знову буде єдиною", - заявив Зеленський.

Володимир Зеленський відвідав Золоте

Володимир Зеленський відвідав Золоте

Прес-служба президента

Володимир Зеленський відвідав Золоте

Володимир Зеленський відвідав Золоте

Прес-служба президента

Володимир Зеленський відвідав Золоте

Володимир Зеленський відвідав Золоте

Прес-служба президента

Володимир Зеленський відвідав Золоте

Володимир Зеленський відвідав Золоте

Прес-служба президента

Володимир Зеленський відвідав Золоте

Володимир Зеленський відвідав Золоте

Прес-служба президента

Володимир Зеленський відвідав Золоте

Володимир Зеленський відвідав Золоте

Прес-служба президента

Володимир Зеленський відвідав Золоте

Володимир Зеленський відвідав Золоте

Прес-служба президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальна розмова Зеленського в Золотому відбулася, як з'ясувалося, з колишнім бійцем "Азова", який нині є головою політичної партії "Національний корпус" в Миколаївській області.

Він заявив, що проігнорує зі своїми соратниками рішення головнокомандувача Зеленського про розведення військ і залишиться в Золотому.

У штабі ООС цих людей назвали збройними нелегалами, які порушили Закон про операцію Об'єднаних сил.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Пигин Макс
Пигин Макс
"Понял одно - все хотят мира. Все готовы к разведению" ---------------- А он это точно про Украину?
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Носится по Украине как нечистая сила...
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Lyakhov Yuri, это ты - нечистая сила, а он - главнокомандующий !
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Понятно теперь, оказывается это были Азовцы. Не зря их штаты считают неуправляемой организацией. Вот будет шоу, когда их начнет разоружать украинский спецназ.
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