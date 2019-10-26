"Україна знову буде єдиною!" Зеленський зробив гучну заяву після візиту на Донбас. Фотозвіт

Президент України Володимир Зеленський підвів підсумки дводенного візиту в прифронтовій селище Золоте.

У своєму телеграм-каналі глава держави розповів, що встиг поспілкуватися з учителями та лікарями, які, незважаючи на складні умови, продовжують робити свою роботу.

"Говорили про побут на лінії розмежування, про соціальні потреби, а також про можливе розведенні військ. Зрозумів одне - всі хочуть миру. Всі готові до розведення", - повідомив Зеленський.

Володимир Зеленський відвідав Золоте Прес-служба президента

Володимир Зеленський відвідав Золоте Прес-служба президента

Володимир Зеленський відвідав Золоте Прес-служба президента

Також від місцевих жителів він дізнався, що на околиці селища в приватному будинку оселилася група озброєних людей. З ними Зеленський напередодні провів жорстку розмову, що викликала ажіотаж серед українців.

"Жителі Золотого не на жарт стурбовані, хто це такі. Вирішив поспілкуватися з ними сам. Деякі розмови виявилися емоційними. Однак готовий і далі говорити і шукати порозуміння. Але одними розмовами війни не закінчити. Мені важливо було почути українців, які очікують миру. Це для мене головне", - сказав президент.

"Ми повинні шукати шляхи і працювати для завершення війни. І не за всяку ціну - підкреслюю це. Капітуляції не буде в будь-якому випадку. Це я кажу як президент і Верховний Головнокомандувач. Упевнений, у нас все вийде і Україна знову буде єдиною", - заявив Зеленський.

Володимир Зеленський відвідав Золоте Прес-служба президента

Володимир Зеленський відвідав Золоте Прес-служба президента

Володимир Зеленський відвідав Золоте Прес-служба президента

Володимир Зеленський відвідав Золоте Прес-служба президента

Володимир Зеленський відвідав Золоте Прес-служба президента

Володимир Зеленський відвідав Золоте Прес-служба президента

Володимир Зеленський відвідав Золоте Прес-служба президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальна розмова Зеленського в Золотому відбулася, як з'ясувалося, з колишнім бійцем "Азова", який нині є головою політичної партії "Національний корпус" в Миколаївській області.

Він заявив, що проігнорує зі своїми соратниками рішення головнокомандувача Зеленського про розведення військ і залишиться в Золотому.

У штабі ООС цих людей назвали збройними нелегалами, які порушили Закон про операцію Об'єднаних сил.

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