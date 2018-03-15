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Україна завалить снігом: рятувальники попередили про різке погіршення погоди

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Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила українців про складні погодні умови на кінець нинішнього тижня і початок наступного.

Так, 17 березня, в результаті впливу двох активних південно-західних циклонів очікуються сніг і хуртовини у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях. Приріст снігового покриву складе 15-20 см.

У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській областях пройде сильний дощ і мокрий сніг, також - місцями ожеледиця та налипання мокрого снігу. Приріст снігового покриву 5-10 см.

Пориви вітру досягнуть 15-22 м/с.

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18 березня пройде невеликий дощ з переходом у сильний сніг у Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Одеській областях. Також очікуються сильні снігопади, хуртовини. Приріст снігового покриву складе 20-25 см.

У Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській областях, місцями ожеледиця, налипання мокрого снігу. А в Запорізькій, Донецькій, Луганській областях очікується сильний дощ.

Пориви вітру досягнуть 15-22 м/с. На дорогах, крім південного сходу України, буде ожеледиця.

19 березня пройдуть хуртовини в Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, а вночі і в Кіровоградській, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях. Приріст снігового покриву 15-20 см.

Також, в Запорізькій, Донецькій, Луганській областях сильні опади у вигляді дощу і мокрого снігу. Місцями - налипання і ожеледиця. У південно-східній частині пориви вітру досягнуть 15-20 м/с.

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Вночі температура повітря знизиться до 10-16 градусів морозу, в південній частині до 4-10 градусів нижче нуля.

У ДСНС попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту, позначивши рівень загрози - жовтий, а в більшості центральних і східних областей - червоний. Крім того, вірогідні ускладнення роботи електричних мереж і комунального господарства.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше синоптик розповіла, якою буде погода 16 березня.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "Обозреватель".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Об'єкт
снігопад
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