Україна засохне: кліматологиня налякала погодою через 10 років

Якщо в Україні збережуться справжні темпи підвищення температури, частина її ризикує перетворитися на пустелю.

Про це попередила начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру ДСНС України Тетяна Адаменко, передає ТСН. "Можливо, в найближчі десять років це буде не на стільки відчутно і катастрофічно, а в подальшому, якщо збережуться ті ж темпи підвищення температури, то ми будемо мати дуже сумну картину", – пояснила вона.

Засуха в Україні Ілюстрація

За її словами, через брак снігу взимку, відповідно і повноцінної повені, навесні почали пересихати річки і озера, джерела питної води в лісах.

Крім того, вода зникає і по всій Україні, забили тривогу метеорологи. В колодязях в деяких районах її просто немає і люди змушені користуватися тими, які копали ще в минулому столітті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, весна в 2020 році, згідно з попередніми прогнозами, буде, як і зима, аномально теплою.

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