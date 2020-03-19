Як українцям повернутися додому: став відомий розклад евакуації

Десятки тисяч українців опинилися в складній ситуації за кордоном через заборону авіасполучення в Україні з іншими країнами з 17 березня до 3 квітня. Станом на 19 березня про допомогу в поверненні на батьківщину попросили майже 40 тисяч осіб.
МЗС України та Мінінфраструктури спільно з українськими авіаційними компаніями роблять все можливе, щоб допомогти своїм громадянам повернутися додому, та організували низку евакуаційних рейсів – як авіа, так і залізничним сполученням. Коли й звідки будуть евакуювати українців – читайте в OBOZREVATEL.
Організація спеціальних авіарейсів
Згідно з повідомленням глави Мінінфраструктури України Владислава Криклія, вже понад 30 тисяч українців повернулися на територію країни, ще 90% громадян збираються евакуювати до кінця тижня.
Владислав Криклій
"Главком"
За даними МЗС України, на сьогодні 38 тисяч українців, які перебувають за кордоном, попросили допомоги в поверненні додому.
Щодня обидва відомства спільно з українськими авіаційними компаніями домовляються про організацію евакуаційних рейсів із різних точок планети. Перевозити пропонують безкоштовно або ж за пільговими цінами на квитки.
Україна вже сформувала точки-хаби, з яких українські громадяни гарантовано зможуть дістатися назад, цей список щодня оновлюється на сайтах МЗС та Мінінфраструктури. Тільки на 19 березня організовано 44 такі рейси з Європи, Єгипту, ОАЕ, Великобританії.
Українська авіакомпанія SkyUp
"Інтерфакс-Україна"
На 20 березня відомо про наступні спеціальні авіарейси:
Міжнародні українські авіалінії (МАУ)
20.03
Лондон – Київ
Дубай – Київ
21.03
Лондон – Київ (про старт продажу квитків обіцяють повідомити пізніше)
SkyUp Airlines
20.03
Ларнака – Київ
Цюріх – Київ
21.03
Париж (Бове) – Київ
Аліканте – Київ
Берлін – Київ
Стокгольм – Київ
Відень – Київ
Варшава – Київ
22.03
Прага – Київ
Тбілісі – Київ
Лісабон – Київ
Мюнхен – Київ
Таллінн – Київ
23.03
Неаполь – Київ
Париж (Бове) – Київ
Франкфурт – Київ
Лондон – Київ
24.03 і 25.03
Прага – Київ
Windrose (Роза вітрів)
20.03
Шарм-ель-Шейх – Одеса (два рейси)
Шарм-ель-Шейх – Київ (три рейси)
Хургада – Київ
Хургада – Львів
21.03
Шарм-ель-Шейх – Київ (два рейси)
Хургада – Київ
Хургада – Львів
Розклад і ціни на квитки доступні на сайтах авіакомпаній. Кількість рейсів і країни будуть оновлюватися в процесі надходження запитів від українських громадян, які потребують евакуації.
Міністерство інфраструктури розраховує, що з резервного фонду державного бюджету буде виділено 4,16 мільйона доларів для евакуації 35,5 тисяч українців 175 нерегулярними авіарейсами.
Евакуація залізничним сполученням
На днях Україна домовилася з Польщею про організацію спецпотягів із польського міста Перемишль до Києва на п'ятницю, 20 березня.
Інтерсіті
"Економічна правда"
Всього на цей день заплановано п'ять рейсів:
№717/718 Пшемишль – Київ, відправлення о 02:30;
№707/708 Пшемишль – Київ, відправлення о 05:30;
№709/710 Пшемишль – Київ, відправлення о 10:18;
№716/715 Пшемишль – Київ, відправлення о 13:10;
№706/705 Пшемишль – Київ, відправлення о 15:45.
Повернення українців на особистих авто
У МЗС нагадують, що громадяни України можуть повернуться на батьківщину через робочі пункти пропуску на кордоні на власному транспортному засобі. Однак попереджають, що багато країн вводять спеціальні режими перетину кордонів і обмежують пересування всередині своїх регіонів.
Варто зазначити, що у зв'язку з карантином, який діє в Україні, влада закрила більшість пунктів пропуску через держкордон – з 219 КПП працюватимуть всього 112.
На сайті української митниці опублікована оперативна карта роботи пунктів пропуску на час карантину.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".