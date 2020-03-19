Як українцям повернутися додому: став відомий розклад евакуації

Десятки тисяч українців опинилися в складній ситуації за кордоном через заборону авіасполучення в Україні з іншими країнами з 17 березня до 3 квітня. Станом на 19 березня про допомогу в поверненні на батьківщину попросили майже 40 тисяч осіб.

МЗС України та Мінінфраструктури спільно з українськими авіаційними компаніями роблять все можливе, щоб допомогти своїм громадянам повернутися додому, та організували низку евакуаційних рейсів – як авіа, так і залізничним сполученням. Коли й звідки будуть евакуювати українців – читайте в OBOZREVATEL.

Організація спеціальних авіарейсів

Згідно з повідомленням глави Мінінфраструктури України Владислава Криклія, вже понад 30 тисяч українців повернулися на територію країни, ще 90% громадян збираються евакуювати до кінця тижня.

Владислав Криклій "Главком"

За даними МЗС України, на сьогодні 38 тисяч українців, які перебувають за кордоном, попросили допомоги в поверненні додому.

Щодня обидва відомства спільно з українськими авіаційними компаніями домовляються про організацію евакуаційних рейсів із різних точок планети. Перевозити пропонують безкоштовно або ж за пільговими цінами на квитки.

Україна вже сформувала точки-хаби, з яких українські громадяни гарантовано зможуть дістатися назад, цей список щодня оновлюється на сайтах МЗС та Мінінфраструктури. Тільки на 19 березня організовано 44 такі рейси з Європи, Єгипту, ОАЕ, Великобританії.

Українська авіакомпанія SkyUp "Інтерфакс-Україна"

На 20 березня відомо про наступні спеціальні авіарейси:

Міжнародні українські авіалінії (МАУ)

20.03

Лондон – Київ

Дубай – Київ

21.03

Лондон – Київ (про старт продажу квитків обіцяють повідомити пізніше)

SkyUp Airlines

20.03

Ларнака – Київ

Цюріх – Київ

21.03

Париж (Бове) – Київ

Аліканте – Київ

Берлін – Київ

Стокгольм – Київ

Відень – Київ

Варшава – Київ

22.03

Прага – Київ

Тбілісі – Київ

Лісабон – Київ

Мюнхен – Київ

Таллінн – Київ

23.03

Неаполь – Київ

Париж (Бове) – Київ

Франкфурт – Київ

Лондон – Київ

24.03 і 25.03

Прага – Київ

Windrose (Роза вітрів)

20.03

Шарм-ель-Шейх – Одеса (два рейси)

Шарм-ель-Шейх – Київ (три рейси)

Хургада – Київ

Хургада – Львів

21.03

Шарм-ель-Шейх – Київ (два рейси)

Хургада – Київ

Хургада – Львів

Розклад і ціни на квитки доступні на сайтах авіакомпаній. Кількість рейсів і країни будуть оновлюватися в процесі надходження запитів від українських громадян, які потребують евакуації.

Міністерство інфраструктури розраховує, що з резервного фонду державного бюджету буде виділено 4,16 мільйона доларів для евакуації 35,5 тисяч українців 175 нерегулярними авіарейсами.

Евакуація залізничним сполученням

На днях Україна домовилася з Польщею про організацію спецпотягів із польського міста Перемишль до Києва на п'ятницю, 20 березня.

Інтерсіті "Економічна правда"

Всього на цей день заплановано п'ять рейсів:

№717/718 Пшемишль – Київ, відправлення о 02:30;

№707/708 Пшемишль – Київ, відправлення о 05:30;

№709/710 Пшемишль – Київ, відправлення о 10:18;

№716/715 Пшемишль – Київ, відправлення о 13:10;

№706/705 Пшемишль – Київ, відправлення о 15:45.

Повернення українців на особистих авто

У МЗС нагадують, що громадяни України можуть повернуться на батьківщину через робочі пункти пропуску на кордоні на власному транспортному засобі. Однак попереджають, що багато країн вводять спеціальні режими перетину кордонів і обмежують пересування всередині своїх регіонів.

Варто зазначити, що у зв'язку з карантином, який діє в Україні, влада закрила більшість пунктів пропуску через держкордон – з 219 КПП працюватимуть всього 112.

На сайті української митниці опублікована оперативна карта роботи пунктів пропуску на час карантину.

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