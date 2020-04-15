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15 квітня • оновлено в 14:30
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Україна закрила ще 10 пунктів пропуску на кордоні: список

5.1т
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Кабінет міністрів України тимчасово закрив ще 10 пунктів пропуску на кордоні з Польщею, Румунією, Молдовою через карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 15 квітня. Як пояснив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на цих КПП вже зменшився потік українців. Тому, за його словами, на період обмежувальних заходів їхню роботу можна призупинити.

"Фактично закриваємо +10 пунктів пропуску на кордоні, щоб мінімізувати сполучення. Там вже максимально знизився потік наших громадян. Ці пункти пропуску можна закривати на час проведення карантину", – зазначив Шмигаль.

dpsu.gov.ua

dpsu.gov.ua

Йдеться про КПП Устилуг, Смільниця, Грушів, Угринів, Солотвино, Кельменці, Бронниця, Сокиряни, Паланка, Нові Трояни.

Народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму каналі в Telegram опублікував повний список КПП, закритих на кордонах України через карантин.

Україна закрила ще 10 пунктів пропуску на кордоні: список
Україна закрила ще 10 пунктів пропуску на кордоні: список
Україна закрила ще 10 пунктів пропуску на кордоні: список
Україна закрила ще 10 пунктів пропуску на кордоні: список
Україна закрила ще 10 пунктів пропуску на кордоні: список
Україна закрила ще 10 пунктів пропуску на кордоні: список
Україна закрила ще 10 пунктів пропуску на кордоні: список
Україна закрила ще 10 пунктів пропуску на кордоні: список
Україна закрила ще 10 пунктів пропуску на кордоні: список
Україна закрила ще 10 пунктів пропуску на кордоні: список
Україна закрила ще 10 пунктів пропуску на кордоні: список
Україна закрила ще 10 пунктів пропуску на кордоні: список
Україна закрила ще 10 пунктів пропуску на кордоні: список
Україна закрила ще 10 пунктів пропуску на кордоні: список
Україна закрила ще 10 пунктів пропуску на кордоні: список
Україна закрила ще 10 пунктів пропуску на кордоні: список
Україна закрила ще 10 пунктів пропуску на кордоні: список
Україна закрила ще 10 пунктів пропуску на кордоні: список
Україна закрила ще 10 пунктів пропуску на кордоні: список
Україна закрила ще 10 пунктів пропуску на кордоні: список
Україна закрила ще 10 пунктів пропуску на кордоні: список
Україна закрила ще 10 пунктів пропуску на кордоні: список

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шмигаль заявив, що в Україні у зв'язку з посиленням карантину через пандемію коронавірусу залишать тільки 21 контрольно-пропускний пункт на кордоні.

Також ввели заборону на переміщення більше як двох осіб разом.

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Автор
Гліб Іванов
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