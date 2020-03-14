Україна закрила КПП на кордоні через коронавірус. Повний список

Глава Державної митної служби Максим Нефьодов опублікував повний список пунктів пропуску на кордоні України, які зупиняють свою роботу в рамках введення карантину в країні через коронавірус.

Відповідну інформацію він опублікував у своєму Facebook, нагадавши, що Україна закриває міжнародне регулярне пасажирське сполучення з 00 год. 00 хв. 17 березня (середа) до 3 квітня.

Нефьодов опублікував докладний перелік пунктів пропуску, які будуть закриті.

Оприлюднено перелік закритих пунктів пропуску в Україні на час карантину Кореспондент

Перелік пунктів пропуску, які будуть закриті України Facebook Максима Нефьодова

Перелік пунктів пропуску, які будуть закриті України Facebook Максима Нефьодова

Перелік пунктів пропуску, які будуть закриті України Facebook Максима Нефьодова

Перелік пунктів пропуску, які будуть закриті України Facebook Максима Нефьодова

Перелік пунктів пропуску, які будуть закриті України Facebook Максима Нефьодова

Перелік пунктів пропуску, які будуть закриті України Facebook Максима Нефьодова

Також він нагадав, що з 00 год. 00 хв. 16 березня (четвер) до 3 квітня Україна тимчасово забороняє іноземцям та особам без громадянства в'їзд на територію. Виняток становлять:

особи, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України;

є подружжям або дітьми громадян України;

водії і обслуговуючий персонал вантажних транспортних засобів;

члени екіпажів;

представники офіційних міжнародних місій, диппредставництв, організацій і члени їх сімей.

З 00 год. 00 хв. 16 березня (четвер) Україна призупиняє роботу 107 пунктів пропуску та пунктів контролю на державному кордоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, які зміни в Україні вносяться в роботу пунктів пропуску на кордоні та правил в'їзду транспорту на територію країни.

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