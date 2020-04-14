До кінця поточного року дев'ять міст України можуть повністю відмовитися від маршрутних таксі.

Про це повідомив в ефірі ObozTV міністр інфраструктури України Владислав Криклій. За його словами, наразі міністерство спільно з Асоціацією міст України за підтримки Європейського інвестиційного банку розробляють відповідну програму щодо поліпшення громадського транспорту.

На першому етапі програму планується реалізувати в Харкові, Запоріжжі, Одесі, Сумах, Чернігові, Києві, Львові, Тернополі та Луцьку.

"Київ зможе відмовитися від маршрутних таксі і перейти на автобуси й інший громадський транспорт, який є більш безпечним", – зазначив він.

Як пояснив міністр, кожне з цих міст зможе замовляти транспортні послуги. "Компанія, яка буде надавати автобус, електробус, тролейбус, буде гарантовано отримувати суму і зможе укладати договори на 3-5 років, планувати собі лізингові умови, лізингові договори, здійснювати платежі", – розповів Криклій.

Він наголосив, що при цьому перевізник не буде зацікавлений у тому, щоб "набивати" в маршрутку багато людей, наражаючи на небезпеку пасажирів.

"Міста зможуть не тільки обмежуватися своїм комунальним транспортом, але ще і додатково добирати (громадський транспорт, – Ред.), зокрема і на комерційних умовах", – пояснив міністр.

Міста України відмовляться від маршруток

Європейський інвестиційний банк виступає в ролі інвестора проєкту. Наразі він профінансований на суму 176 мільйонів євро. Планується підписання додаткової угоди на 200 мільйонів євро.

Проєкти будуть здійснюватися шляхом паритетного фінансування – 50% суми надає інвестор, іще 50% фінансує сам місто.

"Ми розраховуємо на те, що в кінці поточного року або на початку наступного всі можуть використовувати ці гроші, щоб ми могли рухатися по наступних містах", – спрогнозував міністр.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Владислав Криклій назвав орієнтовні терміни відновлення роботи громадського транспорту в Україні.

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