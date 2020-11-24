Зеленський розповів про закупівлю Україною вакцини від коронавірусу

Україна розраховує отримати понад 8 млн доз майбутньої вакцини проти коронавірусної хвороби.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму влозі. Перемовини провело Міністерство охорони здоров'я із COVAX – Глобальним фондом доступу до вакцин проти COVID-19 (щоби подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами очільника держави, визначено поетапний план постачання майбутньої вакцини в Україну. На першому етапі Україна розраховує отримати 1,2 млн доз, зауважив Зеленський.

Пріоритет у щепленні отримають медичні працівники, військові, вчителі, особи з групи ризику, зокрема люди, старші 60 років, сказав він.

Зеленський наголосив, що в Україні збільшено кількість щоденних тестувань, зокрема безкоштовних тестів через мобільні бригади.

"Працюємо, щоб у кожній області забезпечити достатню кількість ліжок та кисню, а також посилюємо контроль за дотриманням карантинних заходів", – уточнив президент.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що дата постачання в Україну вакцини проти коронавірусу від фонду COVAX стане відома після 7 грудня, коли будуть підписані технічні документи. Про це заявив глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов. Він нагадав, що, згідно з договором із COVAX, країні нададуть 8 млн доз препарату.