Понад 300 жертв: Україна потрапила в топ-5 смертельного рейтингу

Україна стала п'ятою в антирейтингу країн із найвищою кількістю жертв і постраждалих від мін.

Так, протягом 2018 року в країні від наземних мін та вибухових пристроїв загинуло або отримало поранення 325 осіб. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на доповідь міжнародної неурядової організації Handicap International.

На першому місці списку – Афганістан, де було зафіксовано 2234 жертв розривів мін і вибухових пристроїв. Далі йдуть Сирія, Ємен і М'янма.

Колаж

У доповіді наголошується, що кількість жертв у результаті вибухів уже четвертий рік поспіль залишається вкрай високою, незважаючи на дію Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

Більше погіршують статистику загиблих і поранених саме "збройні конфлікти і масштабне насильство" в Україні, Лівії, Афганістані, Ємені, Сирії, Нігерії та М'янмі та ряді інших країн, відзначають у Handicap International.

За приблизними підрахунками, в Україні площа замінованих територій – сім тисяч квадратних кілометрів. Справжній показник, як сказано в звіті, може відрізнятися.

Ситуацію з розмінуванням ускладнює той факт, що деякі частини української території залишаються недоступними для урядових сил і влади, зазначається в доповіді.

Скрін доповіді Handicap International

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Україна піднялася на 7 позицій у міжнародному рейтингу Doing Business, який щорічно публікує Світовий банк, і зайняла 64-й рядок зі 190 країн.

Згідно з даними звіту, в цьому році країна поліпшила свої показники за 6 із 10 індикаторів.

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