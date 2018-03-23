Україна увійшла в рейтинг країн з найпотужнішою армією

Збройні сили України увійшли в ТОП-50 рейтингу найпотужніших армій світу.

ЗСУ займають 30-е місце. На одну позицію наших військових випередила Швеція (29 місце), а 31 посіла М'янма, повідомляє Newsweek.

Топ-5 очолили збройні сили США, за ними в першу п'ятірку рейтингу увійшли армії Росії, Китаю, Індії і Франції. Далі йдуть Великобританія, Японія, Туреччина, Німеччина і Єгипет.

Топ-50 армій світу закривають Філіппіни, передостаннє місце зайняли збройні сили Білорусі.

Країни оцінювали на основі оборонного бюджету, потужності авіації, військово-морських сил, кількості військовослужбовців, танків, бойового транспорту, авіаносців і підводних човнів.

Як повідомив "Обозревателю" генерал-лейтенант Василь Богдан, "за багатьма показниками і стандартам" українська армія давно перевершила низку країн Східної Європи, які стали членами ЄС і НАТО.