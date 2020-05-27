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27 травня • оновлено в 17:48
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Україна стане як Австралія: вчені заявили про глобальну зміну клімату до 2050 року

2.9т
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До 2050 року кліматичні пояси в світі змістяться і в Києві погода стане як в австралійській столиці Канберрі.

Як повідомляє ТСН, синоптики зі Швейцарії проаналізували більше 20 показників в 520 містах світу і прийшли до висновку, що вже через 30 років можна буде спостерігати суттєві зміни. За їх словами, міста-мільйонники найсильніше відчують на собі зміну клімату, так як через забудову, транспорту і великої кількості населення температура там росте куди швидше.

Наприклад, Лондон почне нагадувати по клімату Барселону – в ньому буде 320 сонячних днів в році замість 142, як зараз. Середньорічна температура в Стокгольмі підніметься до + 30°C, а в Мадриді – до + 37°C. А Сінгапур, Джакарта і Куала-Лумпур матимуть такі кліматичні показники, яких зараз немає ні в одному місті.

Розповіли дослідники і про Україну. Наприклад, в Харкові середньорічна температура виросте до + 7,5°C, а в Дніпрі до + 9°C. У Києві ж клімат стане нагадувати той, що зараз спостерігається в австралійській Канберрі (вона теж лежить в помірному кліматичному поясі) – температура досягне приблизно + 13°C, тоді як зараз + 8,9°C.

Вчені заявили про глобальну зміну клімату до 2050 року

Вчені заявили про глобальну зміну клімату до 2050 року

ТСН

Синоптики відзначають, що це може привести до великої кількості бур, злив і навіть до появи смерчів. Однак є і позитивні сторони: деякі культури будуть приносити урожай двічі на рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, липень-серпень в Україні обіцяють бути дуже теплими і навіть спекотними. Однак часом високі температури будуть перериватися хвилями холоду.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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