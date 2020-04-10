Медична система України поки справляється з кількістю інфікованими на коронавірус, а "завдяки" епідемії у нас не встигли закрити велику кількість інфекційних лікарень.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказала українська вірусологиня Надія Жлобак. За її словами, інфекційки планували закривати в рамках медичної реформи, яка стартувала з 1 квітня.

"Нічого страшного в Україні із кількістю хворих на коронавірус поки не відбувається. Медична система поки справляється. До речі, в рамках медичної реформи з 1 квітня мали бути закриті чимало інфекційних лікарень. Спасибі коронавірусу, який не дав це зробити. Проблема навіть не в системі охорони здоров’я, а в її реформуванні, яке призводить до того, що різко скорочуються ліжка для інфекційних хворих", – уточнила вона.

Коронавірус в Україні РБК

За словами вірусологині, медична система частини країн західного світу побудована за тими же самими принципами, за якими мала би перебудовуватися українська система.

"Наше щастя, що ми не встигли дореформувати її до кінця. Швеція, наприклад, навіть не оголошувала таку жорстку ізоляцію, як ми. Чому? Бо має ефективну медичну систему", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами лікаря-інфекціоніста та колишнього директора Центру здоров'я Володимира Курпіти, найближчими місяцями кількість інфікованих коронавірусом у світі почне зменшуватися, але не через карантин, а через "природну хвилю самої епідемії".

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