Коронавірус накрив Україну з новою силою: які області в епіцентрі й де посилили карантин

В Україні низка областей посилила карантинні заходи через погіршення епідеміологічної ситуації. Найбільш високі показники залишаються на заході країни, в деяких регіонах знову скасовують проведення масових заходів, роботу спортзалів і басейнів, забороняють міжобласні пасажирські перевезення й багато іншого.

Медики вважають, що зупинити зростання захворюваності можливо, але це залежить і від відповідальності самих українців. Детальніше про ситуацію в регіонах дізнавався OBOZREVATEL.

Посилення карантину в областях

Найбільш невтішна статистика за кількістю хворих на коронавірус залишається в західних і північних областях: Чернівецькій, Рівненській, Львівській, Закарпатській, Волинській, Тернопільській, Івано-Франківській та Житомирській.

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Деякі з цих регіонів уже зараз посилюють карантин. Так, наприклад, у Волинській області:

скасували дозвіл на регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення;

посилили контроль на кордонах із Польщею та Білоруссю. Там будуть ретельніше перевіряти всіх, хто в'їжджає до країни, і інформувати про обов'язкову самоізоляцію.

На Закарпатті також вдалися до скасування деяких послаблень, які вводилися раніше.

"Минулого тижня ми заборонили районам самостійно ухвалювати рішення, наприклад, про роботу дитячих садків. Посилили контроль за дотриманням карантинних заходів. Встановили блокпост на найбільш затребуваному в'їзді в область, це Абранський перевал (автодорога Київ-Чоп), з обов'язковим температурним скринінгом", – розповіли OBOZREVATEL у пресслужбі Закарпатської ОДА.

Під заборону потрапили:

проведення всіх масових заходів за участю понад 10 осіб;

робота тренажерних залів, басейнів і спа-центрів;

відвідування кафе й ресторанів у середині закладу.

На Закарпатті посилюють карантин

З 23 червня в Закарпатській області заборонили:

роботу громадського транспорту у вихідні та святкові дні, зокрема приміського, міжміського, внутрішньообласного сполучення;

встановлено ще один контрольно-пропускний пункт на Яблунецькому перевалі (автодорога Мукачево-Рогатин-Львів);

медустановам заборонили планово госпіталізувати, крім медичної допомоги, пов'язаної з ускладненнями під час вагітності й пологів. Також не стосується це онкохворих, паліативної допомоги та невідкладних операцій.

У Тернопільській області минулого тижня вирішили заборонити:

усі масові заходи;

посилили контроль за дотриманням карантинних заходів у закладах громадського харчування, торгово-розважальних центрів і ринків.

Водночас у Тернопільській ОДА можуть вдатися до більш радикальних дій щодо посилення карантинних заходів безпеки, про що OBOZREVATEL розповів обласний керівник управління охорони здоров'я Володимир Богайчук.

"Якщо показники захворюваності будуть погіршуватися, то введемо додаткові обмежувальні заходи. Це може стосуватися всього, що ми застосовували на самому початку оголошення карантину, зокрема закриття закладів від шкіл до розважальних та іншого", – повідомив він.

У Рівненській області посилили контроль:

за закладами громадського харчування, релігійними заходами, місцями торгівлі;

за режимом роботи громадського транспорту для уникнення скупчення людей у маршрутках.

За даними Міністерства охорони здоров'я, Київ лідирує в антирейтингу захворюваності населення на коронавірус. Водночас столиця вибула зі списку областей, яким не можна послабляти карантин. Однак місцева влада все ж ввела додаткові заходи:

посилили перевірки закладів громадського харчування, ринків та інших суб'єктів господарювання;

власників і керівників торгових мереж, підприємств громадського харчування, сфери побутового обслуговування зобов'язали щомісяця організовувати проходження своми співробітниками ІФА-тестів.

У Києві перевірять ринки на дотримання протиепідемічних заходів

На питання, чи розглядається можливість тимчасового посилення карантину або ж поки епідеміологічна ситуація дозволяє цього не робити, прессекретар мера Києва Віталія Кличка Оксана Зінов'єва повідомила OBOZREVATEL, що поки потреби в цьому немає.

Але не всі критичні регіони вирішили йти шляхом введення нових обмежень, наприклад, в Івано-Франківській області дозволили певні послаблення.

"У нас уже відбулася комісія ТЕБ та НС, карантин продовжено, зараз ситуація на контролі. Поки все залишається як є, єдине – запрацювали спортклуби й фітнес-зали", – зазначили OBOZREVATEL у пресслужбі Івано-Франківської ОДА.

Незрозумілою ситуація залишається, в Чернівецькій області, яка бореться за перше місце в антирейтингу кількості хворих на COVID-19 із Києвом. Обласна комісія ТЕБ та НС вирішила взяти до відома інформацію про розвиток епідемічної ситуації на території області.

Подолати епідемію

Як зазначають медики, кількість хворих по всій країні дуже відрізняється, тому адаптивний карантин є одним із найбільш ефективних шляхів для контролю над ситуацією.

Лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська каже, що після зняття обмежень такий спалах був цілком прогнозованим. На заході найбільше хворіють, за її словами, через заробітчан, які повертаються з країн, де спостерігалася жахлива ситуація з COVID-19.

Зростання захворюваності COVID-19 пов'язане з послабленням карантинних заходів

"Якщо раніше люди дотримувалися режиму самоізоляції, менше відвідували друзів і родичів, то послаблення карантинних заходів призвело до того, що всі розслабилися та стали більше контактувати одне з одним. До того ж збільшилася кількість тестувань, і все це призвело до зростання захворюваності", – сказала вона в коментарі OBOZREVATEL.

Насправді ж поширенню хвороби можливо запобігти, якщо буде вжито комплекс заходів. Найбільш поширеними осередками коронавірусу залишаються закриті приміщення з великим скупченням людей – супермаркети, ресторани, непродовольчі магазини та інше, а також громадський транспорт.

Щодо останнього неодноразово підкреслювали і столичний мер Віталій Кличко, і глави інших областей країни.

Мухарська пояснює, що єдиним можливим рішенням проблеми є збільшення частоти рейсів тролейбусів і автобусів, а в іншому разі – перегляд його роботи в регіонах.

"Транспорт важко перевіряти на дотримання всіх обмежувальних заходів, особливо щодо використання масок пасажирами. Тому потрібно збільшувати кількість одиниць рухомого складу. Без нього все ж вкрай важко, коли треба добиратися на роботу в інший кінець міста, але якщо люди будуть ігнорувати правила безпеки, роботу транспорту треба буде переглянути", – вважає вона.

На думку кандидата медичних наук, лікаря-імунолога Бориса Донського, щоб мінімізувати ризик зараження, громадянам варто за можливості обмежувати своє перебування в громадському транспорті, користуючись велосипедами, самокатами або добираючись до місця роботи пішки.

Лікарі рекомендують менше користуватися громадським транспортом

"Динаміка зростання дуже невтішна. На якій цифрі вона вийде на плато, поки неможливо прогнозувати. Я думаю, для того щоб вона не росла, люди принципово самостійно повинні змінити свою манеру поведінки", – сказав він в ефірі телеканалу Obozrevatel TV.

Лікарі відзначають, що, незважаючи на послаблення карантину, українці повинні самі дотримуватися необхідних заходів безпеки.

"Цілком можливо обмежити себе у відвідуванні ресторанів або інших розважальних місць або заходів. Людина повинна сама нести відповідальність. Коли ти виходиш із дому, тобі потрібно виїхати, краще відразу оцінити маршрут і подумати, як себе убезпечити від можливих контактів, а якщо це неможливо, то взагалі залишитися вдома", – вважає Мухарська.

Загалом повернення до жорстких обмежень по всій Україні або в окремих регіонах уявляється мало можливим. Щоб зупинити епідемію від місцевої влади, очікується посилений контроль за виконанням заходів безпеки, а від людей – їх дотримання. Якщо ж кількість захворюваних буде збільшуватися, необхідно чітко встановити причини на місцях і оперативно реагувати.