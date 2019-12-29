Україна повернула з полону "Л/ДНР" журналіста Асєєва

Українського журналіста Станіслава Асєєва 29 грудня звільнили з полону "ДНР".
Про це повідомила "Радіо Свобода", опублікувавши скріншот трансляції, на якій і був помічений Асєєв (псевдонім – Васін).
"Звільнений журналіст Станіслав Асєєв! У полоні пробув два з половиною роки, 962 дня", – відзначається в повідомленні "Донбасс.Реалії".
Станіслав Асєєв
Вільне слово
Станіслав Асєєв
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Станіслав Асєєв
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Асєєва повернули з полону
скріншот
Асєєва повернули з полону
скріншот
Станіслав Асєєв в полоні "ДНР"
скріншот, 5 канал
Станіслав Асєєв (Васін) на Волі !!! pic.twitter.com/25W64YMZ9b- Радіо Свобода (@radiosvoboda) 29 грудня 2019 р
Звільнений журналіст Станіслав Асєєв! (Другий зліва) У полоні пробув два з половиною роки, 962 дня.- Донбасс.Реаліі (@donbassrealii) 29 грудня 2019 р Як повідомляв OBOZREVATEL :
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Як писав OBOZREVATEL:
Терористи "ДНР" влітку 2017 року оголосили в розшук зниклого в окупованому Донецьку українського журналіста Асєєва. Незабаром окупанти підтвердили інформацію про затримання Асєєва.
В "ДНР" звинуватили взятого в полон Асєєва (Васіна) в роботі на українську розвідку і запідозрили його навіть у можливій причетності до ліквідації бойовиків Арсена Павлова (Моторола) і Михайла Толстих (Гіві).
Терористи оприлюднили через пропагандистські ЗМІ Росії постановочне визнання полоненого українського журналіста в шпигунстві.
Восени 2019 вони засудили Станіслава Асєєва до 15 років позбавлення волі, звинувативши в тому, що він працював на СБУ і "негативно висвітлював діяльність" окупантів.
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