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29 грудня • оновлено в 18:04
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/ Суспільство

Україна повернула з полону "Л/ДНР" журналіста Асєєва

1.6т
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Українського журналіста Станіслава Асєєва 29 грудня звільнили з полону "ДНР".

Про це повідомила "Радіо Свобода", опублікувавши скріншот трансляції, на якій і був помічений Асєєв (псевдонім – Васін).

"Звільнений журналіст Станіслав Асєєв! У полоні пробув два з половиною роки, 962 дня", – відзначається в повідомленні "Донбасс.Реалії".

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Станіслав Асєєв

Станіслав Асєєв

Вільне слово

Станіслав Асєєв

Станіслав Асєєв

соц мережі

Станіслав Асєєв

Станіслав Асєєв

соц мережі

Асєєва повернули з полону

Асєєва повернули з полону

скріншот

Асєєва повернули з полону

Асєєва повернули з полону

скріншот

Станіслав Асєєв в полоні "ДНР"

Станіслав Асєєв в полоні "ДНР"

скріншот, 5 канал

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
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