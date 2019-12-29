Україна повернула з полону "Л/ДНР" журналіста Асєєва

Українського журналіста Станіслава Асєєва 29 грудня звільнили з полону "ДНР".

Про це повідомила "Радіо Свобода", опублікувавши скріншот трансляції, на якій і був помічений Асєєв (псевдонім – Васін).

"Звільнений журналіст Станіслав Асєєв! У полоні пробув два з половиною роки, 962 дня", – відзначається в повідомленні "Донбасс.Реалії".

Станіслав Асєєв Вільне слово

Станіслав Асєєв соц мережі

Станіслав Асєєв соц мережі

Асєєва повернули з полону скріншот

Асєєва повернули з полону скріншот

Станіслав Асєєв в полоні "ДНР" скріншот, 5 канал

Станіслав Асєєв (Васін) на Волі !!! pic.twitter.com/25W64YMZ9b - Радіо Свобода (@radiosvoboda) 29 грудня 2019 р

Звільнений журналіст Станіслав Асєєв! (Другий зліва) У полоні пробув два з половиною роки, 962 дня.



СТРІМ: https://t.co/W4rczT9ql5 pic.twitter.com/MNjGlcFw4J - Донбасс.Реаліі (@donbassrealii) 29 грудня 2019 р Як повідомляв OBOZREVATEL :

Як писав OBOZREVATEL:

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