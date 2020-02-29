Україна посилила правила виїзду до Росії: що потрібно знати

У неділю, 1 березня, в Україні вступлять в силу нові правила перетину кордону з Росією.

Зміни передбачені постановою Кабміну від 18 грудня 2019 року № 1056, передає пресслужба Держприкордонслужби.

Так, з початку з 1 березня 2020 року українцям, щоб потрапити в РФ, потрібен буде закордонний паспорт. При цьому українці, які раніше відбули в Росію кордон по внутрішньому паспорту або свідоцтву про народження (для дітей до 16 років), то можуть повернутися з цим же документам.

Паспорт України

"Такі нововведення позитивно вплинуть на якість і швидкість прикордонного контролю. Вони дозволять запобігти використанню підробок внутрішніх паспортів і свідоцтв про народження з огляду на низький ступінь захисту цих документів. Зменшиться ймовірність незаконно вивезених неповнолітніх українців за кордон, адже відсутність фото на свідоцтвах про народження не дає можливість встановити приналежність документа конкретній дитині", – пояснили прикордонники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна змінила правила в'їзду своїх громадян на територію Росії.

Також з 9 лютого 2020 року вступили в силу нові правила перетину адміністративного кордону з окупованих Росією Кримом.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram