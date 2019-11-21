Україна подала апеляцію у справі Марківа

У середу, 20 листопада, Україна подала апеляційну скаргу у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, якого засудили на 24 роки в'язниці в Італії.

Про це OBOZREVATEL повідомив його український адвокат Олександр Чебаненко, зазначивши, що це відбулося у встановлені законодавством Італії строки.

"Сьогодні або крайній строк, завтра, буде направлена апеляційна скарга від імені пана Марківа", – додав правозахисник.

Виталий Маркив Радио Свобода

"Відповідно до норм італійського кримінального процесуального кодексу, сторона захисту має право не пізніше 15 днів до початку слухання в апеляційному суді направити доповнення та уточнення до апеляційної скарги. У разі необхідності сторона захисту скористається таким правом", – наголосив Чебаненко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Влітку 2017 року у аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, службовець Національної гвардії Віталій Марків.

Бійця звинуватили в причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі і його перекладача, росіянина Андрія Миронова, загиблих 24 травня 2014 в Слов'янську внаслідок мінометного обстрілу.

Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними тодішнього першого віцепрем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: тоді в ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

12 липня Марківа засудили до 24 років в'язниці. Українці в мережі бурхливо відреагували на рішення суду.

Захист Марківа мав намір подати апеляцію вже в 20-х числах листопада.

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