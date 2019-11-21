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21 листопада • оновлено в 19:41
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Україна подала апеляцію у справі Марківа

1.3т
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У середу, 20 листопада, Україна подала апеляційну скаргу у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, якого засудили на 24 роки в'язниці в Італії.

Про це OBOZREVATEL повідомив його український адвокат Олександр Чебаненко, зазначивши, що це відбулося у встановлені законодавством Італії строки.

"Сьогодні або крайній строк, завтра, буде направлена апеляційна скарга від імені пана Марківа", – додав правозахисник.

Новини
Боєць АТО Марків незаконно засуджений до 24 років ув'язнення в Італії – адвокати нацгвардійця

Виталий Маркив

Виталий Маркив

Радио Свобода

"Відповідно до норм італійського кримінального процесуального кодексу, сторона захисту має право не пізніше 15 днів до початку слухання в апеляційному суді направити доповнення та уточнення до апеляційної скарги. У разі необхідності сторона захисту скористається таким правом", – наголосив Чебаненко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Влітку 2017 року у аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, службовець Національної гвардії Віталій Марків.

  • Бійця звинуватили в причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі і його перекладача, росіянина Андрія Миронова, загиблих 24 травня 2014 в Слов'янську внаслідок мінометного обстрілу.

  • Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними тодішнього першого віцепрем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: тоді в ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

  • 12 липня Марківа засудили до 24 років в'язниці. Українці в мережі бурхливо відреагували на рішення суду.

  • Захист Марківа мав намір подати апеляцію вже в 20-х числах листопада.

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Автор
Марина Погорілко
Тема
Арешт Марківа в Італії
Особа
Віталій Марків
Місце
Україна
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Ку Алексей
Ку Алексей
надеюсь адвокат у него Фейгин.
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Kom AV
Kom AV
Да,.. я понимаю что вы своих законов не знаете и не уважаете их, но прежде чем что то вещать, ознакомтесь с законами той страны о которой пишите. Так вот, гражданин Италии осуждён в Италии, по законам Италии. При чём тут Украина, кроме того что он будучи наёмником, что осуждается Италией, убил на Украине другого гражданина Италии, который находился на Украине по редакционному заданию итальянского издания.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Почему Украина подаёт апелляции по делу гражданина Италии?
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