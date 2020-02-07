Україна планує запустити туристичний теплохід до Білорусі: названо маршрут

Україна має намір запустити туристичний водний маршрут із Києва до білоруського Мозира, який пролягатиме через річки Дніпро та Прип'ять.

Це має відбутися вже наприкінці квітня цього року. Деталі повідомила пресслужба міністерства інфраструктури.

"Йде активна робота з організації туристичного маршруту водним транспортом Київ – Мозир – Київ із використанням судна "Світанок", яке належить ДП "Адміністрація річкових портів". Готовність його до виходу в рейс планується на кінець квітня 2020 року", – інформують у відомстві.

Між Києвом і білоруським Мозирем хочуть запустити туристичний теплохід

Також у Мінінфраструктури підкреслили, що проєкт із відновлення міжнародного річкового шляху Е-40 від України до Білорусі вже вийшов на стадію практичної реалізації.

"Роботи з черпання й доведення судноплавних глибин до необхідного рівня, а також інші заходи маємо почати з відкриттям навігації", – прокоментував міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, на 2020 рік українська сторона запланувала розширення зони Річкової інформаційної служби від м. Вишгород до кордону з Республікою Білорусь. А до кінця 2021 року також передбачені заходи щодо забезпечення радіозв'язку в діапазоні морської рухомої служби.

Зауважимо, що білоруське місто Мозир розташоване на березі річки Прип'ять приблизно за 120 км від місця її впадіння в Дніпро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що держава працює над декількома масштабними інфраструктурними проэктами, серед яких – з'єднання Чорного і Балтійського морів.

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