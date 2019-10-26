Україна переводить годинники на зимовий час: коли і на скільки

У неділю, 27 жовтня 2019 року о 4 годині ранку по Києву Україна перейде на зимовий час.

Стрілки годинника потрібно буде перевести на годину назад – на 3:00. При цьому, комп'ютери, смартфони та смарт-годинники враховують перехід на літній або зимовий час і автоматично внесуть зміни.

Настінні та наручні стрілочні годинники доведеться перевести вручну.

Україна переходить на зимовий час cosmo.com.ua

Відзначимо, щорічно Україна двічі – весною на літній час, а восени на зимовий, що регламентується урядовою постановою "Про порядок обчислення часу на території України" від 13 травня 1996 року.

В Європі ж планують відмовитися від такої практики – в березні 2019 року Європейський парламент проголосував за скасування переведення годинників з 2021 року. Поки що це рішення є тільки рекомендацією, однак ЄС визначився з твердою позицією – через два роки кожна країна повинна вирішити, в якому часовому поясі залишитися.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як адаптуватися до переходу на зимовий час без шкоди для здоров'я.

Також були розвінчані основні міфи про переведення годинників.

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