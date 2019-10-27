Україна перейшла на зимовий час: чим це небезпечно

У неділю, 27 жовтня о 4 годині ранку Україна перейшла на зимовий час.

Стрілки годинника були переведені на годину назад – на 3:00. Так, українці в неділю спали на годину довше.

При цьому комп'ютери, смартфони та смарт-годинник автоматично внесли зміни. Настінні та наручні стрілочні годинники доведеться перевести вручну.

Як передає ТСН, переведення годинників може бути небезпечним. За даними вчених з Університету Алабами в Бірмінгемі, перехід на літній час призводить до збільшення ризику серцевих нападів на 10%. Але у випадку з зимовим часом ризик навпаки зменшується.

Також, коли навесні годинник переводять на літній час, рівень пограбувань в день падає в середньому на 7%. А різниця з пограбуваннями в зимовий час складає 27%.

Домашні тварини також відчувають зміни в часі. Розклад людини впливає на її улюбленців, собак і котів, які мешкають в приміщенні. Навіть корови відчувають порушення режиму.

Зрушення на годину може викликати фізичний і психологічний стрес у тварин. Кіт буде розлючений, побачивши порожню тарілку в звичний час, а корова може відмовитися давати молоко раніше.

Відзначимо, щорічно Україна двічі переводить годинник – навесні на літній час, а восени на зимовий, що регламентується урядовою постановою "Про порядок обчислення часу на території України" від 13 травня 1996 року.

В Європі ж планують відмовитися від такої практики – в березні 2019 року Європейський парламент проголосував за скасування переведення годинників з 2021 року. Поки це рішення є тільки рекомендацією, однак ЄС визначився з твердою позицією – через два роки кожна країна повинна вирішити, в якому часовому поясі залишитися.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як адаптуватися до переходу на зимовий час без шкоди для здоров'я. Також були розвінчані основні міфи про переведення годинника.

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