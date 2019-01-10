МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Україна отримала Томос: у США висловилися про автокефалію ПЦУ

944Читати матеріал російською

США назвали надання Томосу про автокефалію незалежній Православній церкві України історичним досягненням для майбутнього держави.

Як повідомляється в Facebook на сторінці посольства України у США, із такою заявою виступив Держсекретар Штатів Майк Помпео, наголосивши, що його країна підтримує свободу релігій і право членів релігійних груп вільно сповідувати свою віру без зовнішнього втручання.

"Оголошення про надання автокефалії незалежній Православній Церкві України є історичним досягненням для України, яка будує своє власне майбутнє. Користуючись цією нагодою, США висловлюють свою непохитну підтримку суверенітету та незалежності України", - сказав Помпео.

Новини
''Катастрофа для Путіна'': у Польщі висловилися про Томос для ПЦУ

Також він привітав заяву митрополита Епіфанія про відкритість Православної церкви України для всіх православних вірян.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Особа
Майк Помпео
Місце
Україна
Тег
єдина церква
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги