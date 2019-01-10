Україна отримала Томос: у США висловилися про автокефалію ПЦУ

США назвали надання Томосу про автокефалію незалежній Православній церкві України історичним досягненням для майбутнього держави.

Як повідомляється в Facebook на сторінці посольства України у США, із такою заявою виступив Держсекретар Штатів Майк Помпео, наголосивши, що його країна підтримує свободу релігій і право членів релігійних груп вільно сповідувати свою віру без зовнішнього втручання.

"Оголошення про надання автокефалії незалежній Православній Церкві України є історичним досягненням для України, яка будує своє власне майбутнє. Користуючись цією нагодою, США висловлюють свою непохитну підтримку суверенітету та незалежності України", - сказав Помпео.

Також він привітав заяву митрополита Епіфанія про відкритість Православної церкви України для всіх православних вірян.

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