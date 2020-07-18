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Україна очолила рейтинг злочинності в Європі

Гліб Іванов
Суспільство
9,7 т.

  • Україна посіла перше місце за рівнем злочинності в рейтингу країн Європи за результатами опитування сайту Numbeo

  • Країна отримала показник 48,84

  • На другій сходинці опинилася Швеція, за нею – Франція

  • У рейтингу безпеки країн Україна виявилася на останньому місці

Україна очолила рейтинг злочинності в Європі

Україна очолила рейтинг злочинності в Європі.

Україна посіла перше місце за рівнем злочинності за першу половину 2020 року у рейтингу країн Європи із показником 48,84.

Про це свідчать дані дослідження, оприлюдненого на сайті Numbeo. На другій сходинці опиниласяШвеція, а на третій – Франція. Водночас у рейтингу безпеки Україна опинилася на дні рейтингу.

Так виглядає рейтинг 10 найзлочинніших держав у Європі:

  1. Україна – індекс 48,84

  2. Швеція – 47,43

  3. Франція – 47,37

  4. Молдова – 46,03

  5. Ірландія – 45,68

  6. Бельгія – 45,29

  7. Велика Британія – 44,54

  8. Італія – 44,24

  9. Боснія і Герцеговина – 43,57

  10. Чорногорія – 41,56.

Рейтинг злочинності Numbeo

Рейтинг злочинності Numbeo Скриншот з сайту

Як вказано на сайті Numbeo, дані розділу "Індекс злочинності" засновані на опитуваннях відвідувачів сайту. Питання для них аналогічні багатьом науковим і державним опитуваннями, запевнили у Numbeo.

Індекс злочинності – це оцінка загального рівня злочинності в даному місті або країні.

"Ми вважаємо рівень злочинності нижче 20 дуже низьким, рівень злочинності між 20 і 40 – низьким, рівень злочинності між 40 і 60 – помірним, рівень злочинності між 60 і 80 – високим, і, нарешті, рівень злочинності вище 80 – дуже високим", – вказали у Numbeo.

Найбільш безпечною країною, відповідно до рейтингу, є Словенія з показником 20, 95.

За даними фахівців Numbeo, серед країн світу Україна посіла 47 місце. Перед Україною в світовому списку Марокко (48,97) та Іран (48,91). За нашою країною з меншим рівнем злочинності Гана (48,64), Ірак (48,00).

Водночас, у рейтингу безпечності країн Україна опинилася на останньому місці. Цей рейтинг є дзеркальним до рейтингу безпечності, однак має інші індекси. Україна отримала індекс безпечності – 51,16, а наприклад Росія – 59,40.

Numbeo – це онлайн-база даних, яку формують користувачі з усього світу. Її заснував колишній програміст Google у 2009 році. Східці країн у рейтингах формують користувачі ресурсу з усього світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що через рік поліцейські зможуть розкривати 99 відсотків злочинів протягом двох діб, якщо в МВС впровадять систему, що включає три фактори.

Українарейтинг
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