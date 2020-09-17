Україна не впустить хасидів з Білорусі – МВС

Влада України не буде робити виняток для паломників-хасидів, які застрягли на кордоні з Білоруссю, і не скасує заборону на в'їзд, запроваджений до кінця вересня.

Як заявив в ефірі "Україна 24" радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол, Україна закрила кордони для всіх іноземців.

Він порекомендував паломникам повертатися додому, так як йде похолодання.

"Наша рекомендація – повернутися в Білорусь, купити квитки і попрямувати до своїх країн", – сказав Апостол.

За його словами, ситуація як на кордоні, так і в Умані, куди мають намір потрапити хасиди, під контролем. Зараз в місті знаходиться до трьох тисяч паломників. Їх всіх в п'ятницю пропустять на могилу Рабі Нахмана.

"Всі вони потраплять на місце паломництва при дотриманні карантинних заходів", – підкреслив радник глави МВС.

За інформацією прикордонного комітету Білорусі, станом на 08:00 17 вересня в пункті пропуску "Нова Гута" було оформлено 1216 громадян Ізраїлю, з них дітей до 12 років – 84, від 12 до 18 років – 253.

"Не дивлячись на попередження з боку білоруських прикордонників про закриття українською стороною суміжного пункту пропуску "Нові Яриловичі", зазначені іноземні громадяни продовжують перебувати на території між українським і білоруським пунктами пропуску", – йдеться в повідомленні.

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