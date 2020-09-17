Україна не впустить хасидів з Білорусі – МВС

Влада України не буде робити виняток для паломників-хасидів, які застрягли на кордоні з Білоруссю, і не скасує заборону на в'їзд, запроваджений до кінця вересня.
Як заявив в ефірі "Україна 24" радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол, Україна закрила кордони для всіх іноземців.
Він порекомендував паломникам повертатися додому, так як йде похолодання.
"Наша рекомендація – повернутися в Білорусь, купити квитки і попрямувати до своїх країн", – сказав Апостол.
За його словами, ситуація як на кордоні, так і в Умані, куди мають намір потрапити хасиди, під контролем. Зараз в місті знаходиться до трьох тисяч паломників. Їх всіх в п'ятницю пропустять на могилу Рабі Нахмана.
"Всі вони потраплять на місце паломництва при дотриманні карантинних заходів", – підкреслив радник глави МВС.
За інформацією прикордонного комітету Білорусі, станом на 08:00 17 вересня в пункті пропуску "Нова Гута" було оформлено 1216 громадян Ізраїлю, з них дітей до 12 років – 84, від 12 до 18 років – 253.
"Не дивлячись на попередження з боку білоруських прикордонників про закриття українською стороною суміжного пункту пропуску "Нові Яриловичі", зазначені іноземні громадяни продовжують перебувати на території між українським і білоруським пунктами пропуску", – йдеться в повідомленні.
Як писав OBOZREVATEL:
Україна ввела ряд обмежень в Умані на час святкування єврейського Нового року.
На український кордон з Білоруссю тим часом прибули близько 1,5 тисячі хасидів. З ними особисто зустрівся глава ДПСУ Сергій Дейнеко і закликав поважати закони і правила України.
Через спроби іноземних громадян проникнути на територію України на кордон з Білоруссю стягнули резерви Державної прикордонної служби, а також підрозділи Нацполіції, НГУ і Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Крім того, Україна була змушена обмежити рух на пункті пропуску "Нові Яриловичі", де хасиди зайняли проїжджу частину.
Також для забезпечення порядку прикордонники перекрили дорогу військовою технікою.
Олександр Лукашенко, а також МЗС Ізраїлю виступили за пропуск Україною паломників-хасидів.