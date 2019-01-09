Україну накрили люті морози: яку погоду чекати до кінця тижня

В Україні 10 січня у більшості областей, крім Волинської та Рівненської, очікується сніг та хуртовини.

Як повідомляє Гідрометцентр, у південній частині мокрий сніг, місцями значні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь; на півдні та сході країни пориви вітру 15-20 м/с.

Температура у західних і північних областях уночі становитиме 9-14°, удень 2-7° морозу; в південній частині вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; на решті території уночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу.

11 січня у південних, центральних і східних областях мокрий сніг і дощ, місцями ожеледь, пориви вітру 15-20 м/с. Уночі в східних, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях значні опади, на решті території без суттєвих опадів, тільки в прикарпатських областях уночі невеликий сніг.

Температура в західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях уночі 5-10°, удень 2-7° морозу; на решті території уночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла. На дорогах країни ожеледиця.

Температура вночі 12 січня 8-14° морозу, 13 січня 2-8° морозу, вдень від 4° морозу до 2° тепла; у Криму вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

У вихідні очікується часом невеликий сніг, 13 січня у західній частині країни з дощем, у південній частині без значних опадів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народні синоптики спрогнозували погоду на 2019-й рік. За їхніми даними, в кінці січня очікується потепління і сльота, а літо не буде занадто спекотним.