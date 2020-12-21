Україна може закритися від ряду країн через COVID- "мутанта": в ОП озвучили деталі

Україна може тимчасово призупинити пряме авіасполучення через новий штам коронавірусу не тільки з Великобританією, а й з іншими країнами, де з'явився вірус-мутант.

Про це OBOZREVATEL сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, який курує комунікації і медіанапрям. За його словами, прямо зараз свої екстрені рекомендації готують відповідні міністерства.

"Офіційні повідомлення про новий штампі коронавірусу, з набагато більшою агресією і швидкістю поширення, змушує всі країни в черговий раз переглянути формати власного захисту. Одним з них вважається закриття прямих перельотів. Як варіант, цілком може бути розглянута пропозиція про тимчасове закриття прямого авіасполучення зі країнами, де з'явився вірус-мутант. Україна вкрай уважно стежить за тим, що відбувається", – сказав він.

Нагадаємо, що новий штамп COVID-19, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), виявили не лише у Великобританії, але й в Данії, Італії, Нідерландах і навіть в Австралії у Південній Африці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, В Лондоні (Англія), Уельсі і Шотландії вводиться найвищий 4-ий рівень обмежень у зв'язку з поширенням коронавірусу (COVID-19) і появою нового штаму VUI-202012/01. Про це в суботу, 19 грудня, заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, передає Daily Mail. Обмеження починають діяти з півночі неділі, 20 грудня до 30 грудня. Таким, чином Різдво 25 грудня пройде на локдауні.