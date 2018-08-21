Україна може повністю зникнути: вчені забили на сполох через демографію

Україна - перша країна у світі, яка стоїть перед загрозою повного вимирання. Якщо так буде тривати і далі, то за 30 років буде вже 25 мільйонів, а Україна може повністю вимерти всього лише за півтора століття.

У нашій країні кількість померлих значно перевищує кількість новонароджених, а за рік зникає стільки, скільки живе у Хмельницькому, Сумах чи Чернівцях, передає ТСН.

Зараз населення України, за офіційними даними, становить 42 мільйони. Але скільки нас насправді - сказати складно, так як перепису не було вже 18 років.

"На сотню народжених - 140 померлих. Щодня з життя йде півтори тисячі осіб. Дві третини з них - залишає цей світ через інфаркт. Більше двохсот людей забирає рак. 13 - гине в ДТП. 18 - самі вкорочують собі життя. До цієї і так сумної статистики додалися жертви війни. На Сході щодня в середньому гине три українських воїна. Кожен шостий йде з життя у працездатному віці ", - йдеться в сюжеті.

Відзначається, що причини демографічної прірви - у поганій екології та низькому рівневы життя. Вирубки лісів, пожежі, шкідливі викиди, куріння, недбале ставлення до власного здоров'я, низькі доходи - ось що призводить до старіння і вимирання нації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні проведуть пробний перепис населення, необхідність в якому назріла через високий рівень міграції.