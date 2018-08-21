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Україна може повністю зникнути: вчені забили на сполох через демографію

5.3тЧитати новину російською

Україна - перша країна у світі, яка стоїть перед загрозою повного вимирання. Якщо так буде тривати і далі, то за 30 років буде вже 25 мільйонів, а Україна може повністю вимерти всього лише за півтора століття.

У нашій країні кількість померлих значно перевищує кількість новонароджених, а за рік зникає стільки, скільки живе у Хмельницькому, Сумах чи Чернівцях, передає ТСН.

Зараз населення України, за офіційними даними, становить 42 мільйони. Але скільки нас насправді - сказати складно, так як перепису не було вже 18 років.

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Уже через 30 років: людям передрекли вимирання через використання популярної техніки

"На сотню народжених - 140 померлих. Щодня з життя йде півтори тисячі осіб. Дві третини з них - залишає цей світ через інфаркт. Більше двохсот людей забирає рак. 13 - гине в ДТП. 18 - самі вкорочують собі життя. До цієї і так сумної статистики додалися жертви війни. На Сході щодня в середньому гине три українських воїна. Кожен шостий йде з життя у працездатному віці ", - йдеться в сюжеті.

Відзначається, що причини демографічної прірви - у поганій екології та низькому рівневы життя. Вирубки лісів, пожежі, шкідливі викиди, куріння, недбале ставлення до власного здоров'я, низькі доходи - ось що призводить до старіння і вимирання нації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні проведуть пробний перепис населення, необхідність в якому назріла через високий рівень міграції.

Місце
Україна
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Хомяков Николай
Хомяков Николай
Не хороніть Україну. Дістали вже всілякі игсперди. Якщо війни,Голодомори, репресії не знищили Україну, то надіюсь, не зникнемо. Подивимось, що оці нострадамуси будуть говорити, коли їх хозяйва прийдуть до влади. Будуть розказувати на 100% зворотні речі.
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Викторна Татьяна
Викторна Татьяна
у кoгo гипeртония - срочно чиcтитe соcyды! Это нaвсeгда сбиваeт дaвлениe до 120/80 зa 1 кyрс http://likar.forumsua.com
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