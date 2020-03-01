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1 березня • оновлено в 21:24
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Дмитро Ярош
Дмитро Ярош
Засновник "Правого сектору" Всі статті автора

Я би послав Путіна разом з його "мінськими домовленостями"!

27.4т

У цій геополітичні ситуації, щоб я зробив, якби перебував на посаді Президента-Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України...

- не заглядав би в очі Путіну і послав би його нахрін, разом з його "мінськими домовленостями";

- зформував би добровольчу бригаду і направив би її на турецько-сирійський фронт;

- закрив би всі кпвв, попередньо оголосивши про це;

- припинив би, будь-які стосунки з окупованими територіями, окрім переходу будь-кого на український бік, приймаємо всіх, далі спецслужби розбираються "хто є хто";

- арештував би, без права застави, проросійських колаборантів та державних злочинців (організація державного заколоту і організована злочинна група);

- заборонив би діяльність антидержавних політичних партій, рухів, організацій (опзж, оп, пш тощо);

Дмитро Ярош

Дмитро Ярош

- націоналізував би російсько-імперські пропагандистські ресурси: телеканали, радіостанції, сайти, газети (інтер, 112, нюз ван, зік, наш, страна.юа, вєсті тощо);

- змінив би, у "турборежимі", закон про громадянство (ввів би інститут негромадян та заборонив би брати участь у виборах будь-кому, хто проти України); є гарний прибалтійський - європейський зразок;

- знов таки ж, у турборежимі, прийняв би закони "про зброю", "про національну територіальну оборону", "про землю", "про розвиток малого та середнього підприємництва", "про політичні партії" тощо;

- негайно б, реформував та провів кадрові зміни в ЗСУ та СБУ;

- не допустив би, відміни або негативної ревізії законів "про люстрацію" та "про амністію"...

- припинив би, будь-яку незаконну боротьбу з політичною опозицією, зустрівся б з жінками-патріотами, і забрав би свої "пасквілі" на них, припинивши політичні переслідування...

А ще б, якби я з дуру став Президентом України, я б об’єднав Українців і дав по зубах нашим ворогам.

Бо ми, украінці, сильні та можемо перемогти будь-якого ворога!

Разом - сила!

Слава Україні!

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Автор
Дмитро Ярош Дмитро Ярош
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Конфлікт в Сирії
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Росії війна
Джерело
Джерело: Facebook Дмитра Яроша
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Комментарии на сайте не модерированы
Лукьянов Сергей
Лукьянов Сергей
Ты бы лучше думал куда бежать будешь . когда на Украине разум победит и все узнают что ты за тварь.
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хiлай вiктор
хiлай вiктор
А пока посылают тебя и епашат турок.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Ярошу мешает буква ,,бы,, и пуля в дупе.
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