Україна істотно обмежила паломництво хасидів до Умані: список заборон

Україна ввела низку обмежень для хасидів, які зібралися святкувати Рош ха-Шана (єврейський Новий рік) в Умані.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 3 вересня, повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр Кабміну Олег Немчінов.

Так, з 15 по 21 вересня в районі проведення паломництва будуть діяти такі правила:

заборонено проведення масових культурних заходів, в тому числі релігійних і культурних, за участю більше однієї людини на 10 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі), де проводиться захід;

заборонено діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів і т.д.) і роботу після півночі і до 7 годин суб'єктів господарювання з надання послуг громадського харчування без організації дозвілля (ресторанів, кафе , барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів і т.д.), крім діяльності з надання послуг громадського харчування з здійсненням адресної доставки замовлень і замовлень на виніс;

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