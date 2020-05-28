Україна готує новий план боротьби з COVID-19 на випадок другої хвилі епідемії

У разі другої хвилі коронавірусу в Україні медики будуть пропонувати іншу стратегію боротьби, яка буде спрямована на запобігання нового тотального карантину.

Про це в четвер, 28 травня, в ефірі телеканалу "Прямий" заявив головний санітарний лікар і заступник глави МОЗ Віктор Ляшко.

Він зазначив, що Україні варто готуватися до другої хвилі COVID-19, яка може піти за сценарієм грипу та грипоподібних захворювань.

"Ми повинні готувати систему охорони здоров'я до цього, щоб не вводити тотальний карантин. Коли ми в перший раз заходили в тотальний карантин, ми поступово послаблюємо заходи... Цей досвід буде оцінений експертами, і ми будемо пропонувати зовсім іншу стратегію боротьби, коли буде друга хвиля", – заявив Ляшко.

Віктор Ляшко

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні зафіксовано 22 382 випадки коронавірусу COVID-19. З них – 477 за останню добу. З моменту початку епідемії в країні від хвороби померло 669 людей.

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