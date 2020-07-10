Сам себе режиссер.

Чаще всего тревожно оттого, что ты не знаешь, что тебя ждет. Кто-то этого знать не хочет, а я люблю знать. Чтобы влиять и чтобы участвовать.

Ведь разве интересно вращаться в чужой системе координат, вместо того, чтобы выстроить собственную? Понятно, что кому-то же надо и это делать, но тут уже роль каждый из нас выбирает самостоятельно.

Вот шестой президент наш выбрал чужую систему. А строит ее для него некто за кулисами. И не один, насколько я понимаю. Далее у нас идут "представители новой власти", но живут и действуют они по-старому. И мне абсолютно все равно, что им очень хочется получить обещанную сумму или должность за то, чтобы Украину сделать губернией. Ведь это не мои проблемы, не так ли? И не ваши. Это проблемы ермаков или медведчуков, у которых амбиции как у амебы – всего лишь быть вторым. Или третьим. Но тот же Аксенов, сдав Крым россиянам, даже не десятый – он за пределами определенной черты, так сказать, сторожит парашу (сорри).

Бойко, ездящий на поклон – тоже не первый. Вообще когда-то мне сказал мальчик из силового ведомства – "у нас новый начальник себе хочет плитку итальянскую купить, домой. Поэтому мы вынуждены для него эти деньги собирать. Ну, и себе заодно..." Так вот, все наши коллаборанты с их итальянской плиткой - это вообще за пределами нужд государства Украина. Они подчиняют наше будущее, нашу безопасность своим мелким хотелкам. Сына в Лондоне выучить, Путину поклониться, стоя в третьем ряду с конца (если повезет), отщипнуть от большого, но безвкусного пирога, в котором начинки становится все меньше и меньше...

Но ведь это не должно нас так волновать? Чего там хочет Зе, или Е, или Пу, если у нас с вами цели другие?

Так вот, будет понятнее, куда идти, если некоторые процессы будут структурированы:

1. Однозначно не эта власть.

2. Однозначно НАТО. И базы. Базы по периметру – там, где нужно, НАТО. Там, где важно – наши. Там, где не нужно и не важно – ток и крокодилы. Крокодилами могут быть только проверенные крокодилы, со знанием истории, боевой подготовкой и чистой репутацией, проверенной по базе Миротворца.

3. Устойчивая коалиция – это, пожалуй, один из самых важных моментов. Потому что даже, казалось, свои нет-нет да и вспомнят про свои личные нужды. Но если твое личное не совпадает с важным для всех, то тогда ты скатываешься на пузе в небытие. Либо ты идешь во власть за итальянской плиткой, либо за тем, чтобы эту самую страну взять и вывести на более высокий уровень. Только тогда ты будешь первым, а не в третьем ряду с конца.

4. Жать по всем фронтам. Где-то – бить, можно ракетами Нептун. Можно хлесткой дипломатией. Можно с азартом, как делают наши пацаны, прошедшие активные бои на фронте.

5. А дальше наблюдать за тушкой агрессора, которая разлагается и воняет. Часть ее успел отхватить китайский крокодил, а еще часть – никому не нужна. Просто потому, что это всегда была ложь, что кто-то на них нападет. Никому это не было интересно.

И еще. В данном действе хорошо быть зрителем, конечно. А режиссером – как вам предложение?

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