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24 квітня • оновлено в 03:19
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Україна через вирубку дерев перетворюється в Єгипет: з'явилися показові кадри

1.2т
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Поблизу села Мильники Ніжинського району Чернігівської області почала утворюватися справжня пустеля.

Як написав у Facebook користувач Вадим Слюсарчук, у цій місцевості вже не перший день вітер розносить за собою тонни піщаного пилу (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Утворилася справжня пустеля

Утворилася справжня пустеля

"Методична робота агрохолдингів зі щорічним засаджуванням шкідливих однакових культур, а також висушування боліт й каналів під нові поля, для вирощування кукурудзи й соняху, призвели до того, що земля почала висихати", – зазначив він.

За словами очевидця, усе це відбувалося на фоні постійного незаконного вирубання дерев, що в рази прискорило у цих місцях силу вітру.

"Навіщо вам Єгипет? Тепер є Мильниківська пустеля! Лише верблюдів не вистачає", – зіронізував Слюсарчук.

Україна через вирубку дерев перетворюється в Єгипет: з'явилися показові кадри

Facebook Вадима Слюсарчука

Україна через вирубку дерев перетворюється в Єгипет: з'явилися показові кадри

Facebook Вадима Слюсарчука

Україна через вирубку дерев перетворюється в Єгипет: з'явилися показові кадри

Facebook Вадима Слюсарчука

Україна через вирубку дерев перетворюється в Єгипет: з'явилися показові кадри

Facebook Вадима Слюсарчука

Україна через вирубку дерев перетворюється в Єгипет: з'явилися показові кадри

Facebook Вадима Слюсарчука

Україна через вирубку дерев перетворюється в Єгипет: з'явилися показові кадри

Facebook Вадима Слюсарчука

Україна через вирубку дерев перетворюється в Єгипет: з'явилися показові кадри

Facebook Вадима Слюсарчука

Як повідомляв OBOZREVATEL, аналогічна пустеля утворилася поблизу міста Семенівка Чернігівської області.

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Місце
Україна
Теги
Екологія погода фотографии
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Тарас Понадусеров
Тарас Понадусеров
Норм. ВиcLoyxи способны оставлять после себя только пустыню и разрушения. К созиданию они не способны.
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