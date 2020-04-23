Україна через вирубку дерев перетворюється в Єгипет: з'явилися показові кадри

Поблизу села Мильники Ніжинського району Чернігівської області почала утворюватися справжня пустеля.

Як написав у Facebook користувач Вадим Слюсарчук, у цій місцевості вже не перший день вітер розносить за собою тонни піщаного пилу (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Утворилася справжня пустеля

"Методична робота агрохолдингів зі щорічним засаджуванням шкідливих однакових культур, а також висушування боліт й каналів під нові поля, для вирощування кукурудзи й соняху, призвели до того, що земля почала висихати", – зазначив він.

За словами очевидця, усе це відбувалося на фоні постійного незаконного вирубання дерев, що в рази прискорило у цих місцях силу вітру.

"Навіщо вам Єгипет? Тепер є Мильниківська пустеля! Лише верблюдів не вистачає", – зіронізував Слюсарчук.

Facebook Вадима Слюсарчука

Facebook Вадима Слюсарчука

Facebook Вадима Слюсарчука

Facebook Вадима Слюсарчука

Facebook Вадима Слюсарчука

Facebook Вадима Слюсарчука

Facebook Вадима Слюсарчука

Як повідомляв OBOZREVATEL, аналогічна пустеля утворилася поблизу міста Семенівка Чернігівської області.

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