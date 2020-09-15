Україна через спробу прориву хасидів стягнула силовиків на кордон із Білоруссю

Україна стягнула на кордон із Білоруссю резерви Державної прикордонної служби, а також підрозділи Національної поліції, Національної гвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомила пресслужба ДПСУ, таких заходів безпеки вжито через спробу великих груп іноземних громадян проникнути на територію держави всупереч забороні. Йдеться про хасидів, які прагнуть відсвяткувати єврейський новий рік Рош га-Шана в Умані (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Під час наради, яка відбулася в пункті пропуску, голова ДПСУ разом із керівниками підрозділів правоохоронних органів обговорив питання взаємодії. На ній ішлося про спільні дії щодо недопущення провокацій і припинення спроб незаконного проникнення в Україну груп іноземців", – сказано в повідомленні.

Адже станом на ранок 15 вересня між пунктами пропуску скупчилося кілька сотень іноземних громадян, які не полишали спроб потрапити в Україну, навіть отримавши роз'яснення та чітко усвідомлюючи обмеження в’їзду іноземців, введені з метою недопущення поширення територією України коронавірусу.

Крім того, рух транспортних засобів і громадян через пункт пропуску "Нові Яриловичі" залишається обмеженим. Таке рішення українські прикордонники були вимушені ухвалити, оскільки прибулі іноземці фактично зайняли проїжджу частину, що призводить до ускладнення руху автомобілів і може нести загрозу життю громадян. З огляду на це прикордонники забезпечили перенаправлення транспортних засобів на інші пункти пропуску.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна ввела низку обмежень в Умані на час святкування єврейського Нового року.

При цьому в Умані вже в шести хасидів, які прибули святкувати Рош га-Шана, виявили коронавірус.

На український кордон із Білоруссю тим часом прибули вже близько 1,5 тисячі хасидів. З ними особисто зустрівся очільник ДПСУ Сергій Дейнеко та закликав поважати закони й правила України.

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