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15 квітня • оновлено в 17:35
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Україна через неправильний карантин може стати "новою Італією" – ізраїльський медик

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В Україні – некоректний карантин через поширення коронавірусу COVID-19. І якщо країна зараз не схаменеться, вона може стати "ще однією Італією чи Іспанією".

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Таку думку висловив керівник Асоціації медичних центрів Ізраїлю МЕДЕС, генеральний директор Першого медичного центру Тель-Авіва Роман Гольдман в інтерв'ю виданню "Гордон". Він розповів, чим відрізняється карантин, а також медицина в Ізраїлі та Україні.

Гольдман зазначив, що в Ізраїлі, наприклад, немає такого поняття, як інфекційне відділення, а всі пацієнти перебувають разом. Хоча все ж є окремі бокси та палати.

"З пацієнтів, які приходили до приймального покою, тільки 20% госпіталізовані... На весь Ізраїль 2864 апарати штучної вентиляції легенів і менше ліжок. У вас все інакше: постійна госпіталізація і величезна кількість ліжок. Для порівняння: на весь Ізраїль – 500 неврологічних ліжок, а в Києві – близько 4 тис", – додав він.

Коронавірус в Україні. Ілюстрація

Коронавірус в Україні. Ілюстрація

"У нас 12 тис. пацієнтів і 123 смерті. А в Україні на майже 3,4 тис. заражених – 98 смертей. В Ізраїлі на більшу кількість заражених смертей менше. Чому? Тому що в Україні набагато більше пацієнтів, але ви їх просто не виявляєте. До того ж в Україні некоректний карантин. Якщо зараз не схаменутися, країна може стати ще однією Італією чи Іспанією", – наголосив фахівець.

Водночас, за словами Гольдмана, в самому Ізраїлі дуже суворі обмежувальні заходи, які контролює армія. Він зазначив, що нещодавно його знайома вийшла з дому до подруги, яка до неї приїхала, і отримала штраф у майже $150. Покарання отримали і серфери, які "ловили хвилі на пляжі".

"Штрафи від $150 до $1400. Це не жарти. У нас все дуже суворо. Але дисципліна, мені здається, у ізраїльтян все ж на високому рівні. І є розуміння: краще бути на карантині – тоді швидше все закінчиться", – наголосив Гольдман.

"Можете не вірити у карантин і виступати проти нього. Але наведу такий приклад. Ми помітили, що серед людей, які не дотримуються карантину, кількість заражень у п'ять-шість разів вища", – зазначив фахівець.

За його словами, українцям, як і жителям багатьох інших країн треба об'єднатися під час карантину і не "цькувати" уряд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на середу, 15 квітня, в Україні були офіційно підтверджені 3764 випадки зараження коронавірусом COVID-19.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
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Серко Прокоп
Серко Прокоп
Нет уж! Леонид Макарович говорил - второй Францией, значит надо выполнять обещания, луче поздно чем никогда.
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Andria Viktor
Andria Viktor
Все может быть,Украина нищая страна,нет ничего.
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Meyer Kurt
Meyer Kurt
Опача! Еврея заставили подтвердить свою личность. И сразу же БАН!!! А ещё пишут "на этом сайте комментарии не моделируются". Ну-ну...
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Суспільство

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  • УКРАЇНА:

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