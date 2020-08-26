Україна чекає тотальний жорсткий карантин, ситуація погіршиться, – Александрін

Карантин в Україні буде більш жорстким, вважає Александрін.

Восени Україну чекає більш жорсткий карантин, підприємства і компанії доведеться знову закрити.

Таку заяву зробив керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін в коментарі "Гордону".

За його словами, в Україні з початку карантину нібито не відбулося ніяких системних змін в охороні здоров'я, а швидкість поширення коронавірусу продовжує збільшитися.

"Зараз неможливо повернутися до життя, яке було в докарантинні часи. У нас йде наростання першої хвилі COVID-19. А з приходом осені ми побачимо наростання ГРВІ за рахунок того, що діти підуть в школи і дитсадки. Ситуація буде погіршуватися. А враховуючи, що у нас не відбулося ніяких системних змін, я думаю, нас чекає черговий тотальний жорсткий карантин. Доведеться все закривати, тому що іншого виходу не буде.

Залишається питання: а чи підуть люди на такий карантин? Тим більше, що ситуація ускладниться проведенням місцевих виборів. На цьому тлі політики почнуть грати, і це посилить епідемічну ситуацію", – сказав кандидат медичних наук.

Андрій Александрін/Facebook

Як писав OBOZREVATEL, карантин в Україні в зв'язку з ростом кількості хворих COVID-19 офіційно продовжили до 1 листопада 2020 року. Обмежувальні заходи будуть діяти до 31 жовтня включно.

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