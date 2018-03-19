"Україна - братський народ": генерал пояснив сенс слів Путіна

В Україні як і раніше є чимала кількість громадян, які є прихильниками ідеї "русского міра".

Щоб запобігти поширенню цієї ідеї в країні, а також уникнути негативних наслідків, керівництво України повинно вживати спеціальні заходи, - заявив в коментарі "Обозревателю" екс-заступник глави СБУ, голова Спілки офіцерів України, генерал-лейтенант Олександр Скіпальський.

Відповідаючи на запитання про те, чи не є нова заява президента Росії Володимира Путіна про українців як про "братський народ" вказівкою на реанімацію ідеї "русского міра", генерал визнав: "Ідея русского міра в Україні має свою аудиторію".

У цьому контексті він згадав про численні громадян України, які працюють в Росії, а також про українських бізнесменів, які ведуть бізнес на території країни-агресора. "З одного боку, ми говоримо про приватизацію державних підприємств, а з іншого, через дрібні угоди все це опиняється в руках російських олігархів", - зауважив Скіпальський.

Відповідаючи на запитання "Обозревателя", як запобігти поширенню ідеї "русского міра" в Україні, генерал вказав на два фактори. На його думку, по-перше, Україні необхідно протидіяти подібним спробам "в рамках цивілізованих норм і правил поводження з країною-агресором". У цьому контексті він нагадав про рішення Міністерства внутрішніх справ заборонити голосування громадян РФ на президентських виборах Росії в посольствах і консульствах РФ, розташованих на території України.

Він підкреслив: "Ця позиція України, на мій погляд, є ефективною і принциповою. Світ підтримав її, і Росія заткнулася, коли п'ята колона не змогла проголосувати в Україні і дати їжу російським кисельовим і соловйовим, щоб ті могли показати, як багато в Україна прихильників Путіна".

"По-друге, риторика української влади повинна підтверджуватися практичними справами. Нам необхідно показувати власні досягнення - не декларативно, а реально", - переконаний генерал.

Як писав"Обозреватель",на брифінгу у своєму виборчому штабі Путін заявив: "Для нас Україна - братський народ... Ми зробимо все, щоб українці відчували себе в Росії як вдома".