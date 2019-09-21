Ударять заморозки: синоптики дали холодний прогноз по Україні

У суботу, 21 вересня, в Україні похолодає ще сильніше, аж до заморозків.

Так, у східних, вдень і в більшості північних, Волинській та Рівненській областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, західний 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6°, на узбережжі морів до 10° тепла, в Україні, крім крайнього півдня, на поверхні грунту очікуються заморозки 0-3°; вдень 11-16° тепла, на півдні країни та на Закарпатті місцями 17-20°; у Карпатах вночі у повітрі заморозки 0-2°, температура вдень 2-7° тепла.

Погода в Україні Ілюстрація

У Києві в ніч на суботу без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кліматолог заспокоїла, що майбутня зима в Україні не буде бити морозних рекордів, як спрогнозували британські метеорологи, а стане цілком звичайною.

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