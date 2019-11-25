Удар по "русскому міру": у Зеленського розсекретили план повернення жителів Донбасу

Щоб вплинути на свідомість громадян, які проживають на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу, та привернути їх на остаточну прихильність Україні, влада збирається створити для них спеціальній розважальний канал.

Такий крок спрямований на те, щоб достукатися до мешканців "Л/ДНР" у "гуманітарному плані". Про це заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський у інтерв’ю "Українській правді".

"Нам необхідна ясність, як відбуватиметься процес реінтеграції. Правила реінтеграції і правосуддя перехідного періоду, донесення інформації до людей на тій території щодо того, що там відбувається. Всі ці елементи ми маємо робити", – зауважив він.

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Володимир Бородянський заявив про створення розважального каналу для жителів "Л/ДНР"

За словами Бородянського, який свого часу був гендиректором телеканалу СТБ, а потім керував медіагрупою Starlight Media олігарха Віктора Пінчука, нині очолюване ним міністерство працює над створенням інформаційно-розважального каналу для трансляції саме в ОРДЛО.

"Такий наш маленький план", – зізнався міністр, висловивши переконання у тому, що люди на окупованих територіях обов’язково дивитимуться такий канал.

Водночас щодо його контенту він зазначив, що той готуватиметься спеціально і відрізнятиметься від того, який подають пропагандистські ЗМІ.

"Ми показуватимемо найкращі українські продукти. На російському телебаченні багато телеканалів, а ми робимо один. Тобто акумулюємо український ресурс для цього каналу. І ми будемо на рівні конкурувати з російськими. Подивимося", – запевнив Бородянський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр культури України Володимир Бородянський заявив, що українські артисти, що гастролюють на території Росії, не відстоюють громадянську позицію і не розуміють, що РФ напала на їхню країну.

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