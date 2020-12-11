На Львівщині вчителька побила учня на очах у дітей, в школі її пожаліли: деталі скандалу

На Львівщині шкільна вчителька побила шестикласника. Конфлікт стався на перерві ще 3 грудня. Педагогу винесли догану, але після того, як відео потрапило в мережу і викликало скандал, вона вирішила звільнитися.

Детальніше про цей скандал читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

У школі села Потелич Жовківського району на Львівщині між учителькою української мови та літератури і дитиною стався конфлікт. На відео, яке з'явилося на сторінці Facebook "Батьки SOS", а також в інших групах, учителька лупцює школяра рукою по голові і щось кричить. Хлопчик намагається захиститися, але це йому погано вдається.

Як розповіла OBOZREVATEL директорка школи Світлана Ковальчук, того дня, 3 грудня, на перерві в коридорі побилися шестикласники.

"Ця вчителька розборонила їх і відправила до класу. Сама вона зайшла за ними в кабінет. Але цей учень звернувся до неї в грубій формі. За словами вчительки, він їй заявив: "Чого сюди прийшла? Вийди з класу!" У вчительки не витримали нерви, і сталося те, що сталося", – каже директорка школи.

За словами директора, сама педагог кається в тому, що дозволила вихлюпнутися емоціям. Того ж дня вона відразу вирушила до батьків школяра, вибачилася і пояснила ситуацію.

"Батьки хлопчика сказали, що не хочуть оприлюднення цього конфлікту. Однак відео було скинуто в батьківську групу в месенджері, і хтось злив його в інтернет. Після цього воно набрало безліч переглядів і різних коментарів. Ми з'ясовували ситуацію тут у школі, педагогу було винесено догану. Але після того, як всі стали коментувати це, вона сказала, що не має сил і здоров'я захищатися і пояснювати те, що сталося. Тому 7 грудня вона написала заяву про звільнення і більше в нас не працює", – каже Ковальчук.

У самій школі, попри те, що дії колеги не схвалюють, все одно вважають, що вона дістала незаслужене покарання.

"Ми все-таки думаємо, що вчитель незахищений у таких ситуаціях. Відео з'явилося в мережі, всі почали висловлювати свою думку, а педагог залишився сам на сам. Вона не могла захищатися", – вважає директор.

Учителька, що звільнилася, останні три роки виконувала обов'язки завуча школи з виховної роботи.

У Жовківській районній адміністрації повідомили, що створили робочу групу, аби розібратися в ситуації. Там запевняють, що така поведінка вчителя є неприпустимою. Оскільки в школі не тільки вчать дітей, а й прищеплюють їм норми поведінки. Обіцяють про результати роботи комісії повідомити додатково.

Також у поліції Львівської області проводять перевірку цього випадку. І уточнюють, що батьки побитого хлопчика із заявою до поліції не зверталися. "Поліцейські проводять опитування учнів та очевидців того, що сталося, в присутності батьків і психолога для встановлення всіх обставин", – ідеться в повідомленні пресслужби поліції Львівської області.

Щоправда, в соцмережах деякі користувачі взяли сторону педагога. На їхню думку, вчительку покарали незаслужено, її образили. А ось діти самі винні, вони нині пішли жорстокі й невиховані.

Співзасновник громадської організації "Батьки SOS" Олена Парфьонова наводить приклад ще одного випадку. У Квасиліському професійному ліцеї на Рівненщині завуч Олександр Нагорняк довгий час виховував учнів, які запізнювалися на урок, тим, що змушував присідати з муляжем від снаряда (OBOZREVATEL писав про цю історію).

"І що найсумніше, в коментарях випускники цього ліцею пишуть, що це нормально. Що їх так само виховували, били і принижували, і ось вони людьми виросли. Вони не розуміють, що людьми вони насправді не стали. Вони жертви. Це жертви радянського виховання, коли дітей могли бити лінійкою, указкою в школі і це вважалося педагогікою", – говорить Парфьонова.

Все це вона називає "Стокгольмським синдромом", коли жертви починають захищати своїх катів.

"Скільки було відео, коли батько лупцює свого 4-річного сина, просто знущається з нього. Приїжджає поліція і виписує якийсь адміністративний штраф. Я вважаю, що треба на законодавчому рівні внести зміни. Щоб за те, що дорослі б'ють дитину, виписували штраф навіть не в 5 тисяч гривень, а в 50 тисяч. Можливо, страх одержати таке покарання їх зупинить", – говорить Парфьонова.