Головна Новини
3 червня • оновлено в 13:02
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Учений розповів, чи зупинить коронавірус літня спека

6.4т
Читати матеріал російською

Гіпотези про те, що підвищення температури та вологості влітку може знизити життєздатність коронавірусу, навряд чи справдяться. Адже основною проблемою швидкого поширення пандемії є відсутність колективного імунітету до цієї хвороби.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це у своєму блозі написав директор Національного інститут здоров’я США Френсіс Коллінз. За його словами, певні надії на зниження активності COVID-19 влітку виникли тому, що інші типи коронавірусів, які спричинюють звичайну застуду, теплої пори року набагато повільніше передаються між людьми.

Однак сумніви в надійності такого сценарію у фахівців виникли після проведення низки складних комп’ютерних моделювань того, як циркулюватиме збудник протягом найближчих місяців.

"Дослідницька група виявила, що відсутність імунітету до SARS-CoV-2, а не погода, ймовірно, буде основним фактором, що сприятиме подальшому, швидкому поширенню нового коронавірусу цього літа та восени", – пояснив Коллінз.

Пандемія коронавірусу

Пандемія коронавірусу

За його словами, ці реалістичні прогнози були опубліковані в журналі Science науковцями з Принстонського екологічного інституту та лабораторії Grenfell.

Зокрема, дослідники розробили три різні сценарії, які базуються на відомостях про роль клімату в поширенні інших вірусів, включно з коронавірусами OC43 та HKU1, які спричинюють простудні захворювання в людей. У всіх трьох випадках моделі показали, що клімат стане лише важливим сезонним фактором контролю над COVID-19.

"Команда виявила: навіть якщо припустити, що SARS-CoV-2 настільки чутливий до клімату, як і інші сезонні віруси, літня спека все ще не буде достатньою для пом’якшення зараз, щоб сповільнити його початкове, швидке поширення. Це також зрозуміло зі швидких темпів зараження СOVID-19, зафіксованих у Бразилії, Еквадорі та деяких інших тропічних країнах", – пише вчений.

Водночас у довгостроковій перспективі, наголошує Коллінз, COVID-19 зможе потрапити до переліку сезонних респіраторних захворювань. Адже з часом дедалі більше осіб набуватиме імунітету до нього.

"Звісно, клімат – лише один із ключових факторів, який слід брати до уваги під час оцінювання перебігу цього захворювання. І в одній із моделей групи є проблиск надії. Дослідники поєднали вплив заходів контролю, як-от фізичної дистанції, із кліматом. З цієї моделі випливає, що такі заходи, поєднуючись із теплими температурами, насправді можуть добре комбінуватися, щоб допомогти уповільнити поширення цього руйнівного вірусу", – підсумував дослідник.

"Це нагадування, що фізичне дистанціювання залишатиметься найкращою зброєю влітку для уповільнення або запобігання поширенню COVID-19. Тож продовжуйте носити маски й не тримайтеся надто близько одне до одного!" – закликав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, старший мікробіолог університету Саутгемптона, професор Вільям Ківіл заявив, що покриття поручнів у громадському транспорті, ручок дверей і візків у магазинах та спортивного інвентарю у спортзалах міддю допоможе запобігти поширенню коронавірусу. За його словами, цей метал має знезаражувальні властивості.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
2
Цікаво
5
Сумно
1
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги