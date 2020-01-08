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8 січня • оновлено в 14:49
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"Убивав дітей на Донбасі!" Чиновниця з Буковини втрапила у грандіозний скандал через воїна ООС

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У мережі спалахнув скандал через чиновницю з Чернівецької області Яніну Сметанюк, яка безпідставно звинуватила воїна ООС у "вбивстві дітей Донбасу".

Відповідний коментар вона залишила в інтернет-суперечці із захисником. Скріншот образливих слів жінки опублікувала на своїй сторінці у Facebook користувачка Валентина Радчук. В одному з коментарів Сметанюк написала: "Такий, як ти, вбивав дітей на Донбасі".

Образливі коментарі Сметанюк на адресу воїна ООС

Образливі коментарі Сметанюк на адресу воїна ООС

Facebook Валентини Радчук

Скріншот сторінки Сметанюк

Скріншот сторінки Сметанюк

Facebook Валентини Радчук

"Я думала, що мене вже мало чим можна здивувати, але ж ні! Під одним дописом побачила коментар, який для мене просто дикий. Тому що пише його мешканка не Горлівки і Макіївки, а нашої Заставни. Більше того, жінка працює в райдержадміністрації, представляє інтереси держави! У коментарі пані Яніна Сметанюк учасника бойових дій звинувачує в тому, що він пішов воювати, щоб "дітей вбивати на Донбасі"! Я навіть не можу уявити, що почнуть писати роки через два-три!" – обурилася авторка допису про скандальну прихильницю "русского міра" з Буковини.

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Яніна Сметанюк

Яніна Сметанюк

Facebook Яніни Сметанюк

Крім того, Сметанюк рознесли в коментарях і на її особистій сторінці у Facebook. Згідно з оприлюдненою там інформацією, вона працює у Службі у справах дітей.

"Таке враження, що це писала не жителька Буковини, а якась хвора "русскім міром" макіївчанка чи луганчанка, яка навесні 2014-го волала: "Путін, ввєді войська!", а до цього була агітатором за Януковича і Партію регіонів", "Людина захищала ваш спокій, щоб ваші діти жили в мирі. Ви просто тварина. Нагадую вам, від російської агресії загинуло 16 тисяч українців і близько 2,5 мільйонів переселенців втратили свої домівки", – пишуть розлючені українці.

"Убивав дітей на Донбасі!" Чиновниця з Буковини втрапила у скандал через воїна ООС

"Убивав дітей на Донбасі!" Чиновниця з Буковини втрапила у скандал через воїна ООС

"Пиши заяву, колаборантко, скінчилася твоя робота в держустановах", "Стерво", "Цій дівчинці вручили нагороду її батька, який загинув захищаючи і вашу дитину", "Чуєш, шановно амебо. Тому що мізків у тебе не більше. Щиро бажаю тобі, щоб всі твої рідні вирушили на фронт. Шкода тих хлопців, які віддали своє життя, за те, щоб таке г*мно, як ти, могло спокійно ростити своїх дітей і спати мирно у своїй хаті", "Ватникам не місце на держслужбі!" – докоряють Сметанюк за образу захисника України.

"Убивав дітей на Донбасі!" Чиновниця з Буковини втрапила у скандал через воїна ООС

"Убивав дітей на Донбасі!" Чиновниця з Буковини втрапила у скандал через воїна ООС

"Убивав дітей на Донбасі!" Чиновниця з Буковини втрапила у скандал через воїна ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці жовтня в одному із тролейбусів Києва пасажирки пенсійного віку назвали захисників України, які воюють з російськими окупантами на Донбасі, "вбивцями". Крім того, вони звинуватили їх у збройній агресії, розв'язаній Москвою. Свідком інциденту став ветеран війни на сході України Олександр Морозов.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна Чернівці
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Vazelinenko Purgen
Vazelinenko Purgen
Такого "уставшєго ат вайни гуано", як ця яніна, багато розкидано по Україні.
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
А кто убил детей Донбасса? Инопланетяне? Или этот "воин света" там клубнику собирал?
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
молодец девушка! Смелая честная украинка!
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