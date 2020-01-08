"Убивав дітей на Донбасі!" Чиновниця з Буковини втрапила у грандіозний скандал через воїна ООС

У мережі спалахнув скандал через чиновницю з Чернівецької області Яніну Сметанюк, яка безпідставно звинуватила воїна ООС у "вбивстві дітей Донбасу".
Відповідний коментар вона залишила в інтернет-суперечці із захисником. Скріншот образливих слів жінки опублікувала на своїй сторінці у Facebook користувачка Валентина Радчук. В одному з коментарів Сметанюк написала: "Такий, як ти, вбивав дітей на Донбасі".
Образливі коментарі Сметанюк на адресу воїна ООС
Facebook Валентини Радчук
Скріншот сторінки Сметанюк
Facebook Валентини Радчук
"Я думала, що мене вже мало чим можна здивувати, але ж ні! Під одним дописом побачила коментар, який для мене просто дикий. Тому що пише його мешканка не Горлівки і Макіївки, а нашої Заставни. Більше того, жінка працює в райдержадміністрації, представляє інтереси держави! У коментарі пані Яніна Сметанюк учасника бойових дій звинувачує в тому, що він пішов воювати, щоб "дітей вбивати на Донбасі"! Я навіть не можу уявити, що почнуть писати роки через два-три!" – обурилася авторка допису про скандальну прихильницю "русского міра" з Буковини.
Яніна Сметанюк
Facebook Яніни Сметанюк
Крім того, Сметанюк рознесли в коментарях і на її особистій сторінці у Facebook. Згідно з оприлюдненою там інформацією, вона працює у Службі у справах дітей.
"Таке враження, що це писала не жителька Буковини, а якась хвора "русскім міром" макіївчанка чи луганчанка, яка навесні 2014-го волала: "Путін, ввєді войська!", а до цього була агітатором за Януковича і Партію регіонів", "Людина захищала ваш спокій, щоб ваші діти жили в мирі. Ви просто тварина. Нагадую вам, від російської агресії загинуло 16 тисяч українців і близько 2,5 мільйонів переселенців втратили свої домівки", – пишуть розлючені українці.
"Пиши заяву, колаборантко, скінчилася твоя робота в держустановах", "Стерво", "Цій дівчинці вручили нагороду її батька, який загинув захищаючи і вашу дитину", "Чуєш, шановно амебо. Тому що мізків у тебе не більше. Щиро бажаю тобі, щоб всі твої рідні вирушили на фронт. Шкода тих хлопців, які віддали своє життя, за те, щоб таке г*мно, як ти, могло спокійно ростити своїх дітей і спати мирно у своїй хаті", "Ватникам не місце на держслужбі!" – докоряють Сметанюк за образу захисника України.
Мерзоту треба знати в лице! Оця рагулиха, Яніна Сметанюк,держслужбовець з міста Заста́вна Чернівецької області, учасника бойових дій звинувачує у тому, що він пішов воювати, щоб дітей вбивати у Донецьку! Маю надію цю, суку, звільнять з роботи без права поновлення на держслужбі! pic.twitter.com/38AdAnsQWM– Карпик (@ Karpuk555) January 7, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці жовтня в одному із тролейбусів Києва пасажирки пенсійного віку назвали захисників України, які воюють з російськими окупантами на Донбасі, "вбивцями". Крім того, вони звинуватили їх у збройній агресії, розв'язаній Москвою. Свідком інциденту став ветеран війни на сході України Олександр Морозов.
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