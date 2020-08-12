У ЗСУ зафіксовано стрімкий стрибок COVID-19: за добу – десятки хворих

Станом на ранок 12 серпня у лавах Збройних сил України зафіксовано 34 нових випадки захворювання на COVID-19.

Загалом небезпечною хворобою зараз хворіє 322 захисники, загинуло – шестеро, одужало від початку пандемії – 712. Про це повідомили на офіційній сторінці Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

Уточнюється, що на ізоляції перебуває 743 військовослужбовці, у 278 із них цей режим закінчиться протягом трьох найближчих діб. Що стосується госпіталізованих, то їх налічується десятеро:

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 4 військовослужбовці;

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 2 військовослужбовці;

Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 1 військовослужбовець;

Чернівецький військовий госпіталь – 1 військовослужбовець;

Володимир-Волинська ЦРЛ – 1 працівник ЗСУ;

Житомирська ЦРЛ – 1 працівник ЗСУ.

Медики запевнили, що стан здоров’я пацієнтів задовільний, всі вони отримують необхідне лікування. Крім того, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають ще 24 захисники.

Львівська область – 7 військовослужбовців і 2 працівники ЗСУ;

Одеська область – 5 військовослужбовців;

Київська область – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ;

Вінницька область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ;

Чернігівська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ;

Харківська область – 1 військовослужбовець;

Івано-Франківська область – 1 працівник ЗСУ.

"Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей із найближчими людьми (друзями та рідними), які не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами. Командування Медичних сил ЗСУ закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни", – наголосили в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок 12 серпня в Україні офіційно підтверджено 84 548 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 433 – виявлено за минулу добу. Від COVID-19 у країні померли вже 1 970 осіб (+19 за добу), а 45 686 пацієнтів (+752) повністю побороли хворобу.